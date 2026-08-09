El nuevo proyecto de Amazon en Texas podría convertirse en el mayor contaminante ambiental de Estados Unidos

El enorme centro de datos de Amazon, cuya construcción está prevista en el condado de Pecos, Texas, podría convertirse en una de las mayores fuentes de contaminación climática del país. Según la información difundida por The New York Times, la planta dedicada a este complejo tecnológico funcionará con gas natural y tendrá autorización para emitir 33 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. Techcrunch.com lo informa .

Esta cifra, superior a las emisiones de cualquier otra central eléctrica actualmente operativa en Estados Unidos, preocupa a los especialistas. El impacto negativo de los centros de datos en el precio de la electricidad y los problemas de escasez energética están provocando una fuerte oposición entre el público y los políticos. Por ello, los gigantes tecnológicos se ven obligados a buscar fuentes de generación independientes para garantizar un suministro continuo de energía a sus instalaciones.

La IA y el aumento de la huella de carbono

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y el aumento de la demanda han afectado directamente a las emisiones de carbono de Amazon. Según los informes presentados por la empresa, sus emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 16 % el año pasado. Esta situación contradice el objetivo principal de la corporación de reducir sus emisiones de carbono a cero para 2040.

Sin embargo, la necesidad de electricidad para alimentar la infraestructura de inteligencia artificial está creciendo a un ritmo sin precedentes. Como resultado, Amazon y otras grandes empresas tecnológicas están invirtiendo activamente en el desarrollo de enormes centrales de gas natural. Esto intensifica las contradicciones entre las iniciativas ambientales y la necesidad de garantizar la seguridad energética.

La posición oficial de las partes

En respuesta a estas críticas, los representantes de Amazon afirmaron que el nuevo centro de datos en Texas no provocará un aumento del precio de la electricidad para las familias locales. Según un portavoz de la empresa, el complejo se abastecerá por completo con nuevas capacidades de generación on-site, lo que no supondrá una carga adicional para los consumidores.

Al mismo tiempo, el portavoz de la empresa reconoció que la situación en la lucha contra el cambio climático había cambiado. «El mundo es ahora diferente de aquel en el que sentamos las bases de nuestro compromiso climático, pero nuestras obligaciones no han cambiado», señaló el representante de Amazon en su comunicado. Aunque el gigante tecnológico insiste en su compromiso con los objetivos ambientales, aún se desconoce cómo afectarán los grandes proyectos actuales de combustibles fósiles a sus futuras estrategias climáticas.