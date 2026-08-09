El nuevo proyecto de Amazon en Texas podría convertirse en el mayor contaminante ambiental de Estados Unidos

·68·Tecnología
El nuevo proyecto de Amazon en Texas podría convertirse en el mayor contaminante ambiental de Estados Unidos

El enorme centro de datos de Amazon, cuya construcción está prevista en el condado de Pecos, Texas, podría convertirse en una de las mayores fuentes de contaminación climática del país. Según la información difundida por The New York Times, la planta dedicada a este complejo tecnológico funcionará con gas natural y tendrá autorización para emitir 33 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. Techcrunch.com lo informa .

Esta cifra, superior a las emisiones de cualquier otra central eléctrica actualmente operativa en Estados Unidos, preocupa a los especialistas. El impacto negativo de los centros de datos en el precio de la electricidad y los problemas de escasez energética están provocando una fuerte oposición entre el público y los políticos. Por ello, los gigantes tecnológicos se ven obligados a buscar fuentes de generación independientes para garantizar un suministro continuo de energía a sus instalaciones.

La IA y el aumento de la huella de carbono

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y el aumento de la demanda han afectado directamente a las emisiones de carbono de Amazon. Según los informes presentados por la empresa, sus emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 16 % el año pasado. Esta situación contradice el objetivo principal de la corporación de reducir sus emisiones de carbono a cero para 2040.

Sin embargo, la necesidad de electricidad para alimentar la infraestructura de inteligencia artificial está creciendo a un ritmo sin precedentes. Como resultado, Amazon y otras grandes empresas tecnológicas están invirtiendo activamente en el desarrollo de enormes centrales de gas natural. Esto intensifica las contradicciones entre las iniciativas ambientales y la necesidad de garantizar la seguridad energética.

La posición oficial de las partes

En respuesta a estas críticas, los representantes de Amazon afirmaron que el nuevo centro de datos en Texas no provocará un aumento del precio de la electricidad para las familias locales. Según un portavoz de la empresa, el complejo se abastecerá por completo con nuevas capacidades de generación on-site, lo que no supondrá una carga adicional para los consumidores.

Al mismo tiempo, el portavoz de la empresa reconoció que la situación en la lucha contra el cambio climático había cambiado. «El mundo es ahora diferente de aquel en el que sentamos las bases de nuestro compromiso climático, pero nuestras obligaciones no han cambiado», señaló el representante de Amazon en su comunicado. Aunque el gigante tecnológico insiste en su compromiso con los objetivos ambientales, aún se desconoce cómo afectarán los grandes proyectos actuales de combustibles fósiles a sus futuras estrategias climáticas.

AmazonCentro De DatosEcologíaInteligencia ArtificialTexas
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Intel prepara gráficos ultrapotentes para los procesadores Nova Lake-SIntel prepara gráficos ultrapotentes para los procesadores Nova Lake-SHoy, 13:21Meizu lanza el nuevo cargador Pandaer PTC16 de 80 vatiosMeizu lanza el nuevo cargador Pandaer PTC16 de 80 vatiosHoy, 12:26El smartphone iQOO Z11 se muestra en imágenes oficialesEl smartphone iQOO Z11 se muestra en imágenes oficialesHoy, 11:52OnePlus abandona el mercado europeo y reparte regalos entre los usuariosOnePlus abandona el mercado europeo y reparte regalos entre los usuariosHoy, 06:54Restos de un cohete japonés fotografiados en el espacio con una precisión excepcionalRestos de un cohete japonés fotografiados en el espacio con una precisión excepcionalHoy, 04:28Filtran en la darknet planos secretos de aviones BoeingFiltran en la darknet planos secretos de aviones BoeingHoy, 03:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil