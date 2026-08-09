José Mourinho evaluó críticamente el estado físico de Bernardo Silva

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, opinó abiertamente sobre el estado físico del centrocampista Bernardo Silva, quien disputó su primer partido con el equipo. Según Goal.com, el experimentado técnico señaló que el jugador se incorporó a la concentración de pretemporada en un estado físico insuficiente. Goal.com informó sobre ello.

En un amistoso disputado en Budapest, el Real Madrid venció 2-1 al Ferencváros. El encuentro fue una nueva prueba para el club blanco dentro de su preparación de pretemporada.

Análisis del partido y conclusiones del entrenador

Mario Rivas abrió el marcador en el minuto 41, y Carlos Espi amplió la ventaja al comienzo de la segunda parte. Después del encuentro, José Mourinho, entrevistado por Real Madrid TV, agradeció al rival y valoró positivamente la intensidad del partido.

Aun así, el técnico portugués señaló que, tras el descanso, el orden en el juego del equipo se había deteriorado ligeramente. Según Mourinho, el poco tiempo sobre el terreno de juego de jugadores como Vinícius Júnior y Bernardo Silva, junto con los cambios de posición, afectó a la cohesión colectiva.

El estado de Bernardo Silva y el plan de Mourinho

Bernardo Silva, incorporado este verano desde el Manchester City con un contrato de dos años, fue uno de los protagonistas del partido. Sin embargo, José Mourinho no ocultó que no estaba completamente satisfecho con el estado físico actual del centrocampista.

«El pobre chico descansó durante sus vacaciones y llegó con un estado físico algo bajo», declaró Mourinho. Se señaló que el futbolista participó en el Mundial con su selección y atravesó una temporada exigente.

El entrenador añadió que, teniendo en cuenta su estado físico actual, había desplazado al jugador a la posición de mediapunta o número 10, y que podía desempeñarse en varias líneas. El Real Madrid disputará sus próximos partidos contra el Deportivo La Coruña y el Schalke.