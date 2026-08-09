El West Ham llega a un acuerdo con el Tottenham por el traspaso de Manor Solomon

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El West Ham llega a un acuerdo con el Tottenham por el traspaso de Manor Solomon

El club londinense West Ham United continúa activo en el mercado de fichajes de verano y ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Tottenham para fichar al centrocampista Manor Solomon. Según Goal.com, las condiciones del traspaso incluyen un pago garantizado de 5 millones de libras esterlinas, además de otros 2 millones en bonus. Así lo informa Goal.com informa .

El acuerdo también incluye una cláusula del 10 % a favor del Tottenham sobre una futura venta. The Athletic había informado anteriormente de que las negociaciones se habían detenido temporalmente debido a desacuerdos económicos entre ambas partes, especialmente por la estructura de los pagos condicionados al regreso del equipo a la Premier League. Sin embargo, los dos clubes rivales de la capital finalmente llegaron a un acuerdo.

Un nuevo capítulo en la carrera de Manor Solomon

Aunque el extremo israelí de 27 años llegó al Tottenham como agente libre en 2023, solo disputó seis partidos oficiales con el equipo. Su etapa en el club del norte de Londres estuvo marcada principalmente por las lesiones, la competencia y la falta de minutos regulares. Su última actuación importante como titular se produjo en septiembre de 2023, en el partido contra el Liverpool.

Aunque el futbolista participó activamente en la actual pretemporada, el cuerpo técnico decidió permitir su salida a otro equipo. Su llegada al West Ham brinda a Manor Solomon una gran oportunidad para volver a demostrar su potencial en el fútbol inglés y relanzar su carrera.

Experiencia y éxitos en una división inferior

El West Ham incorpora no solo a un jugador técnicamente talentoso, sino también a un futbolista experimentado que conoce bien las exigencias del campeonato. Tras recuperarse de una grave lesión, Solomon jugó cedido en el Leeds United y se convirtió en uno de los principales artífices del ascenso del equipo a la Premier League. En aquella campaña marcó diez goles y demostró su gran nivel.

Después, la carrera del futbolista adquirió un carácter algo nómada. En la temporada 2025-2026, pese al interés del Crystal Palace, se marchó al Villarreal español. Sin embargo, esa cesión se acortó en enero y Solomon se vio obligado a fichar por la Fiorentina italiana. Ahora, con su llegada al club londinense, se espera que el extremo encuentre mayor estabilidad en su carrera.

West HamTottenhamManor SolomonFichajePremier League
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