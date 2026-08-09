El procesador Nvidia RTX Spark N1X supera a sus rivales en Geekbench

Según ixbt.com, la nueva plataforma de 20 núcleos de Nvidia, denominada RTX Spark N1X, apareció por primera vez en la base de pruebas de Geekbench 7 y demostró de inmediato un alto rendimiento. Probado con Windows 11 on ARM y 64 GB de RAM, este sistema logró superar a los procesadores más destacados de AMD e Intel. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según los datos disponibles, la nueva plataforma se presenta en dos configuraciones diferentes. Una de ellas cuenta con 20 núcleos, distribuidos en dos clústeres de 10 núcleos, y funciona a una frecuencia base de 4,0 GHz. Su GPU integrada, basada en la arquitectura Blackwell, incluye 6144 núcleos CUDA. La segunda configuración tiene 18 núcleos, con un esquema 10+8, una frecuencia de 3,9 GHz y gráficos con 5120 núcleos CUDA, mientras que la capacidad de memoria se mantiene en 64 GB.

Resultados de las pruebas y competencia

En las pruebas realizadas con Geekbench 7, el Nvidia RTX Spark N1X de 20 núcleos obtuvo 2570 puntos en la prueba de un solo núcleo y 23 126 puntos en el modo multinúcleo. La versión más pequeña, con 18 núcleos, registró 2541 y 21 776 puntos, respectivamente. Estas cifras demuestran la enorme capacidad de cálculo de la plataforma.

En concreto, ixbt.com señala que la solución de Nvidia superó al AMD Ryzen AI Max+ 395 de 16 núcleos, uno de los procesadores más potentes de AMD para sistemas Windows compactos. De media, el procesador de AMD obtiene 2429 puntos en un solo núcleo y 20 609 puntos con todos los núcleos cargados. Por tanto, el Nvidia N1X resultó ser un 6 % más rápido en un solo núcleo y un 12 % en multinúcleo.

Comparación con Intel y Apple

La comparación con los productos de Intel ofrece una imagen algo distinta. El procesador Intel Core Ultra X9 388H de 16 núcleos obtuvo 2767 puntos en la prueba de un solo núcleo, situándose un 7 % por delante de Nvidia. Sin embargo, al activar todos sus núcleos, el modelo de Intel alcanzó 19 304 puntos y quedó cerca de un 20 % por detrás del rendimiento multinúcleo del Nvidia N1X.

Al mismo tiempo, Nvidia todavía está claramente por detrás del ecosistema de Apple. El procesador Apple M5 Max de 18 núcleos alcanza una media de 3766 puntos en un solo núcleo y 35 527 puntos en multinúcleo en las pruebas de Geekbench 7. Como resultado, el Nvidia RTX Spark N1X queda un 32 % y un 35 % por detrás, respectivamente.

Los especialistas recuerdan que Geekbench evalúa principalmente las capacidades del procesador central (CPU) y que el potencial completo de la potente parte gráfica Blackwell del Nvidia N1X no se refleja en estas pruebas. Aun así, se espera que la GPU con 6144 núcleos CUDA proporcione al sistema una ventaja importante en tareas de inteligencia artificial.