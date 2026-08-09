Restos de un cohete japonés fotografiados en el espacio con una precisión excepcional

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Restos de un cohete japonés fotografiados en el espacio con una precisión excepcional

La empresa HEO, dedicada a la investigación espacial, captó con una precisión excepcional una etapa usada de un cohete japonés que quedó en el espacio mediante su tecnología de imágenes de objetos extraterrestres. Esta imagen única se tomó a solo 12 kilómetros de distancia, con una resolución aproximada de 5 centímetros por píxel. Al respecto, Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, la captura se realizó con la tecnología Non-Earth Imaging desarrollada por HEO. Este enfoque permite registrar con alta calidad satélites, restos de cohetes y otros elementos espaciales directamente desde la órbita.

Monitorización de la basura espacial

Los especialistas explican que la imagen obtenida ayuda a evaluar no solo el aspecto del objeto, sino también su comportamiento en el espacio. En las fotografías se distingue claramente la etapa alargada del cuerpo del cohete H-IIA, perteneciente al programa espacial japonés, que permanece en órbita.

Según representantes de la empresa, estos objetos de gran tamaño suelen encontrarse en un estado de estabilización por gradiente gravitacional. Como la gravedad terrestre actúa de forma diferente sobre las distintas partes de una nave espacial, su orientación en el espacio se forma gradualmente siguiendo un patrón determinado.

Importancia científica y práctica

A través de las observaciones actuales, los especialistas pudieron comprobar hasta qué punto el movimiento real de la etapa de un cohete fuera de servicio coincide con los modelos matemáticos calculados. Las imágenes permiten evaluar la rotación y la orientación espacial del objeto, así como seguir periódicamente los cambios en su estado.

Estos datos desempeñan un papel importante en el control de la basura espacial y la prevención de acercamientos potencialmente peligrosos. Cuanto mejor comprendan los operadores cómo se desplazan los objetos no controlados en órbita, más eficazmente podrán prever los riesgos para los satélites operativos.

Este intento marca el inicio de una etapa en la que la basura espacial se observa no como un simple punto en los radares, sino como un objeto real que debe estudiarse directamente.

Basura EspacialCohete H-IIAEmpresa HEONon-Earth ImagingTecnologías Espaciales
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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