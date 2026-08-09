El Real Madrid logra una difícil victoria ante el Ferencváros en un amistoso en Hungría

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El Real Madrid logra una difícil victoria ante el Ferencváros en un amistoso en Hungría

El sábado, el Real Madrid español derrotó por 2-1 al Ferencváros húngaro en un partido amistoso. Aunque el conjunto madrileño dominó claramente durante el encuentro, la reacción de los locales en la segunda parte mantuvo la emoción hasta el final. Informa Goal.com que .

El partido comenzó con ataques intensos. Arda Güler, que saltó al campo desde el inicio, probó suerte en el minuto 7 desde fuera del área, pero su disparo se marchó junto al poste. Cuatro minutos después, Endrick no pudo marcar desde corta distancia. En el conjunto local, Daniel Arzani también se mostró activo e intentó generar peligro en los minutos 4 y 10, aunque sus acciones no llegaron a inquietar seriamente la portería del Real Madrid.

A mediados de la primera parte, los españoles no dejaron de presionar. Brahim Díaz realizó un disparo desviado en el minuto 14, mientras que en el 37 el portero del Ferencváros repelió con brillantez un potente lanzamiento de Endrick. A pesar de ello, el marcador se abrió antes del descanso.

El gol de la primera parte y los cambios tras el descanso

Según ixbt.com y medios deportivos internacionales, en el minuto 41 Alexis Ceria entregó a su compañero un balón procedente de un saque de esquina, y Mario Rivas adelantó al Real Madrid con un preciso cabezazo desde corta distancia. Hasta el descanso, los húngaros intentaron igualar el marcador. En el minuto 42, Zente Varga pudo haber marcado, pero su disparo salió desviado.

Al comienzo de la segunda parte, ambos entrenadores realizaron numerosos cambios. En el Real Madrid entraron Vinicius Junior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Carlos Espi. El Ferencváros también renovó considerablemente su alineación para cambiar la dinámica del partido.

Hasta los últimos minutos, los húngaros aumentaron la presión y ofrecieron una auténtica batalla a los aficionados. Sin embargo, los experimentados jugadores del Real Madrid conservaron la ventaja y sellaron la victoria final en este amistoso.

Real MadridFerencvárosPartido AmistosoMario RivasFútbol
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