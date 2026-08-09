Filtran en la darknet planos secretos de aviones Boeing

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Filtran en la darknet planos secretos de aviones Boeing

Importantes documentos técnicos y planos de ingeniería pertenecientes a Boeing, uno de los principales fabricantes de la aviación mundial, han sido puestos a la venta en la darknet. Este incidente podría suponer una grave amenaza no solo para la seguridad corporativa, sino también para el control de las exportaciones a escala internacional. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, un hacker desconocido ha puesto a la venta un enorme archivo de 70 gigabytes. Estos documentos están directamente relacionados con los procesos de fabricación de los aviones Boeing 737 y Boeing 787, y se ha fijado un precio de 200 000 dólares estadounidenses. Al mismo tiempo, el vendedor ha declarado que está dispuesto a negociar el precio.

Contenido y origen de los datos filtrados

Según el análisis de los especialistas, la fuente probable de los datos sería SEKISUI Aerospace, una empresa que opera en Estados Unidos y pertenece a la corporación japonesa Sekisui Chemical. Esta compañía fabrica componentes aeronáuticos con materiales compuestos y termoplásticos, y es uno de los principales proveedores de Boeing para sus programas aeronáuticos.

El vendedor afirma que el archivo obtenido contiene los siguientes materiales técnicos importantes:

  • Planos de trabajo en formato PDF y archivos de ingeniería STEP
  • Modelos tridimensionales (3D), junto con especificaciones de materiales y componentes
  • Información sobre los equipos de producción y descripción de los procesos tecnológicos para fabricar piezas
  • Números de catálogo de Boeing y documentos relacionados con el fuselaje, las alas, las estructuras portantes y los elementos interiores

Cuestiones de seguridad y control de exportaciones

Los especialistas destacan que entre los datos presentados hay documentos con un marcado especial sujetos al control de exportaciones de Estados Unidos. Si estos archivos son realmente auténticos y exactos, su venta a terceros podría suponer una violación de las estrictas restricciones estadounidenses sobre la transferencia y exportación de datos técnicos.

A modo de información, SEKISUI Aerospace no trabaja únicamente con Boeing. Entre sus clientes y socios también figuran Spirit AeroSystems, Triumph Group y grandes organizaciones aeroespaciales como NASA, Lockheed Martin y Northrop Grumman. Sin embargo, por ahora no existe confirmación oficial de que esta filtración de gran alcance afecte a materiales confidenciales de otras instituciones.

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Abror Shuhratov
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