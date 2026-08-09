Filtran en la darknet planos secretos de aviones Boeing
Importantes documentos técnicos y planos de ingeniería pertenecientes a Boeing, uno de los principales fabricantes de la aviación mundial, han sido puestos a la venta en la darknet. Este incidente podría suponer una grave amenaza no solo para la seguridad corporativa, sino también para el control de las exportaciones a escala internacional. Sobre esto, Ixbt.com informa .
Según Ixbt.com, un hacker desconocido ha puesto a la venta un enorme archivo de 70 gigabytes. Estos documentos están directamente relacionados con los procesos de fabricación de los aviones Boeing 737 y Boeing 787, y se ha fijado un precio de 200 000 dólares estadounidenses. Al mismo tiempo, el vendedor ha declarado que está dispuesto a negociar el precio.
Contenido y origen de los datos filtradosSegún el análisis de los especialistas, la fuente probable de los datos sería SEKISUI Aerospace, una empresa que opera en Estados Unidos y pertenece a la corporación japonesa Sekisui Chemical. Esta compañía fabrica componentes aeronáuticos con materiales compuestos y termoplásticos, y es uno de los principales proveedores de Boeing para sus programas aeronáuticos.
El vendedor afirma que el archivo obtenido contiene los siguientes materiales técnicos importantes:
- Planos de trabajo en formato PDF y archivos de ingeniería STEP
- Modelos tridimensionales (3D), junto con especificaciones de materiales y componentes
- Información sobre los equipos de producción y descripción de los procesos tecnológicos para fabricar piezas
- Números de catálogo de Boeing y documentos relacionados con el fuselaje, las alas, las estructuras portantes y los elementos interiores
Cuestiones de seguridad y control de exportacionesLos especialistas destacan que entre los datos presentados hay documentos con un marcado especial sujetos al control de exportaciones de Estados Unidos. Si estos archivos son realmente auténticos y exactos, su venta a terceros podría suponer una violación de las estrictas restricciones estadounidenses sobre la transferencia y exportación de datos técnicos.
A modo de información, SEKISUI Aerospace no trabaja únicamente con Boeing. Entre sus clientes y socios también figuran Spirit AeroSystems, Triumph Group y grandes organizaciones aeroespaciales como NASA, Lockheed Martin y Northrop Grumman. Sin embargo, por ahora no existe confirmación oficial de que esta filtración de gran alcance afecte a materiales confidenciales de otras instituciones.
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