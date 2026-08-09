Cambiará el sistema de capitanes del Manchester City

Manchester City El club inicia una etapa de importantes cambios culturales. El nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca, ha decidido transformar por completo el tradicional proceso de elección del capitán instaurado durante la etapa de Pep Guardiola. Según Goal.com informa .

Durante la última década, los capitanes de los citizens eran elegidos mediante una votación interna del equipo. Este sistema democrático permitió a jugadores experimentados como Fernandinho, İlkay Gündoğan y Kevin De Bruyne llevar el brazalete. Sin embargo, la salida de Bernardo Silva al Real Madrid como agente libre este verano provocó un vacío de liderazgo en el club.

La posición de Phil Foden y los futbolistas ingleses

Según la información publicada por The Athletic, uno de los principales objetivos de Enzo Maresca es reforzar el papel de los futbolistas ingleses dentro del grupo de líderes del equipo. Esta situación abre nuevas oportunidades para Phil Foden, canterano del club. El centrocampista de 26 años sigue siendo uno de los jugadores que más tiempo lleva en la plantilla y se espera que se convierta en uno de los principales líderes tras las salidas consecutivas.

El propio Phil Foden dejó claro en las entrevistas de la semana pasada que está preparado para asumir esta responsabilidad: «Como llevo mucho tiempo jugando en el club, soy uno de los pocos jugadores veteranos que quedan. Por eso, sin duda, esta temporada debo convertirme en uno de los líderes y en uno de los capitanes».

Cambios en la plantilla y nuevos candidatos

La situación dentro del grupo de líderes podría complicarse aún más debido a las dudas sobre el futuro de Rodri. Aunque fue rechazada una oferta de 38 millones de libras presentada por Barcelona por el centrocampista español, los rumores sobre su traspaso no cesan. Si Rodri se marcha, el equipo perderá a otro líder importante.

Para cubrir estos posibles vacíos, la directiva del club también está considerando al defensa central Marc Guéhi, que llegó procedente del Crystal Palace en enero. Aunque se incorporó recientemente al equipo, el hecho de haber sido capitán del Crystal Palace e incluso haber llevado el brazalete con la selección inglesa demuestra su potencial de liderazgo. Rúben Dias sigue siendo uno de los principales candidatos.