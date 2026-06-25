Ancelotti: «Brasil ahora juega como un verdadero equipo»

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Ancelotti: «Brasil ahora juega como un verdadero equipo»

Carlo Ancelotti, seleccionador de la selección brasileña, evaluó el juego de su equipo tras la victoria por 3-0 ante Escocia en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El técnico italiano destacó que los futbolistas brasileños ahora actúan como un solo equipo en el campo, lo cual era uno de los objetivos principales establecidos por el cuerpo técnico.

«Ahora jugamos como un verdadero equipo. Ese era nuestro objetivo principal. Por supuesto, aún no somos perfectos y hay aspectos que debemos mejorar. Por ejemplo, podemos ser más rápidos cuando tenemos la posesión del balón», afirmó Ancelotti.

El seleccionador de Brasil no ocultó su satisfacción por el crecimiento significativo del equipo durante el torneo. En su opinión, un equipo cohesionado y fuerte como el actual es necesario para tener éxito en la fase de eliminación directa.

«Estoy contento porque el equipo ha mejorado mucho y ahora nos vemos muy fuertes. Ser sólidos en la fase de playoffs es fundamental. Tenemos exactamente ese tipo de equipo», añadió el entrenador.

Ancelotti señaló que, en comparación con el primer encuentro de la fase de grupos, se han producido numerosos cambios positivos en el juego de los futbolistas.

«En comparación con el primer partido, hemos cometido menos errores, el ritmo de juego ha aumentado y nuestra eficacia ofensiva ha mejorado», dijo.

Cabe recordar que la selección de Brasil sumó 7 puntos en la fase de grupos. Al finalizar primeros del grupo S, los brasileños obtuvieron su pase a la fase de eliminación directa.

Carlo AncelottiBrasilEscocia
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Shuhrat Razzakov
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