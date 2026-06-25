Airbus se prepara para presentar el nuevo A220-500: un rival digno para el Boeing 737 MAX 8

El gigante de la aviación, la corporación Airbus, está a punto de ampliar la familia A220, uno de sus proyectos más exitosos. Se espera que la compañía tome la decisión final sobre la producción de la versión extendida de este avión, el modelo A220-500, para finales de este año. Según declaraciones de Guillaume Faure, responsable de Airbus Canada, en la planta de Mirabel en Canadá, aunque el proyecto aún no ha sido confirmado oficialmente, la empresa se está preparando en todos los sentidos para poner en marcha el programa. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

La nueva modificación A220-500 es la continuación lógica del modelo A220-300 actual, y prevé la instalación de cinco filas adicionales de asientos en la cabina. Como resultado, la capacidad de pasajeros del avión aumentará hasta 185 personas. Esto convertirá a este avión en un competidor directo del Boeing 737 MAX 8 en el mercado de vuelos de media distancia. Según ixbt.com, muchas aerolíneas han estado esperando durante mucho tiempo un modelo tan eficiente y con gran capacidad.

Demanda del mercado e interés de AirAsia

El interés por el nuevo modelo ya es muy alto. En particular, AirAsia, una de las mayores aerolíneas low-cost de Asia, manifestó su disposición a comprar inmediatamente 150 aviones A220-500 si el programa se anuncia oficialmente. Los ingenieros de Airbus han decidido mantener la cómoda configuración de cabina de 2+3 en el nuevo modelo, lo que proporciona más espacio y comodidad para los pasajeros.

La dirección de la empresa tiene como objetivo ofrecer a los clientes una solución técnicamente sencilla, fiable y que llegue más rápido al mercado. Actualmente, los especialistas trabajan en encontrar el equilibrio ideal entre el peso del avión, la capacidad de pasajeros y la distancia de vuelo. Al mismo tiempo, se ha informado que no se están buscando motores alternativos para el nuevo modelo.

Motores y capacidad de producción

Por ahora, Pratt & Whitney sigue siendo el único proveedor de motores. Sus dispositivos modelo PW1500G también se instalarán en los nuevos aviones. Los representantes de Airbus consideran que cambiar a otro fabricante sería un proceso muy costoso y complejo. En su lugar, se planea eliminar completamente los problemas de fiabilidad de los motores actuales para finales de 2026. A partir de 2027, se espera que la vida útil de estos motores se prolongue significativamente.

Actualmente, Airbus también está estudiando la cuestión de ampliar la capacidad de producción en Mirabel. La implementación exitosa del proyecto A220-500 requiere inversiones considerables. La empresa aspira a alcanzar un nivel de producción de 13 a 14 aviones por mes para 2028. Este indicador es decisivo para que todo el programa sea económicamente rentable y genere beneficios estables.

Esta noticia también podría ser de gran importancia para el mercado aeronáutico de Uzbekistán. Mientras aumenta el número de vuelos internos y regionales en el país, aviones modernos y eficientes como el A220-500 podrían ser candidatos ideales para renovar la flota de los transportistas locales en el futuro.