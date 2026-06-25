Vinícius elegido el mejor jugador por tercera vez consecutiva

El delantero de la selección brasileña, Vinícius Junior, fue nombrado el mejor jugador del partido contra Escocia, correspondiente a la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

En el encuentro ganado por Brasil por 3-0, el extremo del Real Madrid anotó un doblete ya en la primera parte. Su actividad constante ejerció una gran presión sobre la defensa escocesa y fue fundamental para definir el resultado del juego.

Las estadísticas también confirmaron la superioridad de Vinícius en el encuentro. Realizó 10 remates a puerta y completó 25 de sus 30 pases, lo que representa una precisión del 83 %.

Asimismo, el futbolista brasileño tocó el balón 13 veces dentro del área rival, la cifra más alta entre todos los jugadores de ambos equipos.

Curiosamente, Vinícius ha sido reconocido como el mejor jugador del partido con la selección de Brasil por tercera vez consecutiva. Anteriormente, había obtenido este premio tras el empate 1-1 contra Marruecos y la victoria 3-0 sobre Haití.

Cabe destacar que Vinícius Junior ha anotado 4 goles y ha dado 1 asistencia en los 3 partidos disputados en la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del torneo.