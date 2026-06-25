¿Qué pasó después del terremoto de 7,2 grados en Japón?

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¿Qué pasó después del terremoto de 7,2 grados en Japón?

Se registró un fuerte terremoto en las regiones del noreste de Japón. Según el servicio meteorológico del país, la magnitud de los temblores subterráneos fue de 7,2 grados.

Aunque los cálculos iniciales estimaron la fuerza del sismo en 6,9 grados, posteriormente los expertos precisaron la información, confirmando que su magnitud fue de 7,2.

Se informó que el desastre natural ocurrió alrededor de las 07:30 hora local, cerca de las costas de la prefectura de Iwate. El epicentro se situó a 44 kilómetros de profundidad.

Los temblores se sintieron con especial fuerza en la prefectura de Aomori. Asimismo, los habitantes de Tokio, la capital del país, también sintieron el impacto del sismo.

Las autoridades oficiales informaron que, por el momento, no se ha declarado riesgo de tsunami. Por lo tanto, no se han implementado medidas de evacuación de emergencia en las zonas costeras.

Según los servicios de rescate, cuatro ciudadanos fueron trasladados al hospital con heridas leves en las ciudades de Hasikami y Hatinokhe, incluyendo tanto a adolescentes como a personas mayores.

JapónTokioIwateAomori
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Kamola Shuhratova
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