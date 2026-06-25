Sucesivos y fuertes terremotos provocan pánico en Venezuela

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Sucesivos y fuertes terremotos provocan pánico en Venezuela

Dos fuertes terremotos ocurrieron sucesivamente en un corto intervalo de tiempo en Venezuela. Según la información, primero se registró un sismo de magnitud 7,2 y, solo 39 segundos después, ocurrió un terremoto aún más fuerte de magnitud 7,5.

Las fuertes sacudidas se sintieron en la capital, Caracas, y en otras ciudades principales del país, dañando diversos edificios e infraestructuras. Hay informes de que viviendas y edificios administrativos se derrumbaron en algunas zonas, dejando a personas atrapadas bajo los escombros.

Los servicios de rescate trabajaron durante toda la noche buscando a personas bajo los escombros y brindando ayuda a los heridos. Debido a la emergencia, se instauró un régimen especial en los hospitales de Caracas y se movilizó personal médico adicional.

Aún no se ha anunciado oficialmente el número de víctimas y heridos. Sin embargo, llegan informes preliminares de fallecidos y decenas de heridos en algunas regiones.

Según los expertos, este podría ser uno de los terremotos más fuertes ocurridos en Venezuela en los últimos cien años.

VenezuelaCaracas
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