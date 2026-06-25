Alisher Qodirov critica duramente a los jugadores de la selección de Uzbekistán

El vicepresidente de la Cámara Legislativa, Alisher Qodirov, expresó su opinión sobre los últimos partidos de la selección nacional de Uzbekistán, criticando el desempeño de los jugadores en el campo y la composición del equipo.

En su opinión, los miembros de la selección deberían jugar, ante todo, por su honor y orgullo. Qodirov afirmó que los rivales no eran cualitativamente superiores, pero que los jugadores uzbekos no mostraron la entrega necesaria.

El político señaló la necesidad de dejar de depender de los jugadores «meritorios» al formar el equipo y dar oportunidad a los jóvenes. Destacó que se podría construir un nuevo equipo alrededor de jugadores como Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev y Behruz Asqarov.

Qodirov también señaló específicamente la falta de un portero cualificado en la selección nacional.

Según él, en lugar de aspirar a grandes resultados en la Copa Asia con la plantilla actual, es más importante preparar un equipo fuerte para la fase de clasificación del próximo Mundial.

Alisher Qodirov afirmó que, en el nivel actual, la selección de Uzbekistán aún no está preparada para entrar en el grupo de los equipos líderes de Asia.