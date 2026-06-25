El gato que « siguió » a 6 primeros ministros se convierte en una leyenda viva de la política británica

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El gato que « siguió » a 6 primeros ministros se convierte en una leyenda viva de la política británica

Larry, el famoso gato que reside en Downing Street, se ha convertido en un símbolo peculiar de la vida política británica.

Vive en la residencia de los primeros ministros desde 2011. Durante este tiempo, Larry ha sido testigo de las eras de David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Keir Starmer.

A sus 19 años, Larry es oficialmente el «Chief Mouser» (jefe cazador de ratones) encargado de combatir los roedores en los edificios gubernamentales.

Los primeros ministros cambian, las eras políticas evolucionan, pero Larry sigue manteniendo su «cargo» en Downing Street.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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