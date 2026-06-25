La confrontación tecnológica entre Estados Unidos y China está asestando un golpe serio a los intereses de los gigantes tecnológicos más grandes de Europa. Durante su visita a Washington, el ministro de Comercio de los Países Bajos, Sjoerd Sjoerdsma, expresó su firme oposición a las nuevas restricciones propuestas por el Congreso de EE. UU. El proyecto de ley MATCH Act pretende limitar aún más el acceso de China al mercado de los semiconductores, lo que podría tener consecuencias catastróficas para ASML, la empresa más valiosa de Europa. Así lo informa Techcrunch.com.

ASML es la única empresa en el mundo que produce las máquinas de litografía más avanzadas. Sin estos equipos, es imposible fabricar chips de AI modernos. Según Bloomberg, el gobierno neerlandés teme que las próximas sanciones de EE. UU. causen un daño sin precedentes a su economía y a su empresa estratégica.

La importancia del mercado chino para ASML

Actualmente, el mercado chino representa casi el 19 % de las ventas totales de ASML. Si se aprueba la nueva ley, la empresa no podrá vender a China no solo los equipos EUV (ultravioleta extremo) más modernos, sino también las máquinas DUV (ultravioleta profundo) de generaciones anteriores. Esto provocaría una caída drástica de los ingresos de la compañía y un debilitamiento de su posición en el mercado global.

Como señaló Christophe Fouquet, CEO de ASML, en una entrevista con TechCrunch, los equipos que China compra actualmente son tecnologías de hace diez años. Sin embargo, EE. UU. quiere cortar completamente el acceso de China incluso a estas tecnologías antiguas. Esta situación está provocando un enfriamiento en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y EE. UU.

Presiones geopolíticas e intereses económicos

Los funcionarios neerlandeses intentan explicar las consecuencias de este proyecto de ley en reuniones con los miembros del Congreso. Según Sjoerd Sjoerdsma, para los Países Bajos, este asunto no es solo una cuestión comercial, sino de seguridad económica nacional. EE. UU., temiendo el aumento de la capacidad militar y tecnológica de China, exige sacrificios a sus aliados.

Según los expertos, la aprobación del MATCH Act podría causar interrupciones en la cadena de suministro global de semiconductores. Esto provocaría un aumento de costos no solo para ASML, sino para todos los fabricantes de electrónica del mundo. Para mercados emergentes como Uzbekistán, esto podría tener un impacto indirecto, elevando el precio de los dispositivos tecnológicos.

Por ahora, el proyecto de ley no ha sido sometido a votación final en el Senado o la Cámara de Representantes de EE. UU. Sin embargo, la determinación de Washington en esta dirección obliga a los estados europeos a reconsiderar su política comercial exterior independiente. Se espera que esta "guerra de chips" pase a una nueva etapa en los próximos meses.