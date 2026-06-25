Elon Musk pierde su estatus de trillonario: las acciones de SpaceX fallan al multimillonario

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Elon Musk pierde su estatus de trillonario: las acciones de SpaceX fallan al multimillonario

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha perdido nuevamente su estatus de trillonario tras un triunfo efímero. Su fortuna alcanzó un nivel récord después de que las acciones de SpaceX salieran a cotización pública, pero el cambio en la coyuntura del mercado afectó significativamente la situación financiera del multimillonario. Así lo informa Techcrunch.com.

Según datos del Bloomberg Billionaires Index, la fortuna de Musk se estima actualmente en unos pocos cientos de miles de millones de dólares. Aunque esta cifra lo mantiene como la persona más rica del planeta, el tan esperado estatus de «trillonario» se ha perdido por ahora. Si bien la volatilidad de los precios de las acciones es común para los gigantes tecnológicos, fluctuaciones financieras de este nivel despiertan un gran interés en los círculos económicos globales.

Ambiciones espaciales y realidades financieras

Después de que SpaceX se convirtiera en una sociedad anónima abierta, Musk reafirmó en su discurso de victoria su intención de llevar a la humanidad a la Luna, a Marte e incluso más allá del sistema solar. Sus enormes planes para conquistar el espacio dependen directamente de su riqueza personal y de la capitalización de sus empresas. Sin embargo, las recientes caídas en el mercado de valores plantean dudas sobre su capacidad para financiar estas ambiciones.

La vida personal del multimillonario y el hecho de ser padre de muchos hijos también están en el centro de atención. Musk habla constantemente sobre la crisis demográfica, enfatizando que la humanidad debe crecer. Siendo él mismo padre de numerosos hijos, se comenta con ironía que mantener una familia tan grande y gestionar proyectos colosales al mismo tiempo no es fácil, ni siquiera para el hombre más rico del mundo.

Perspectivas futuras

Según los expertos, la fortuna de Elon Musk se basa en activos de alta tecnología como Tesla y SpaceX. Esto significa que su patrimonio neto puede variar varios miles de millones de dólares cada día. Para regresar a la meta de trillonario, la estabilidad de la demanda de los automóviles Tesla y el éxito de los proyectos de SpaceX serán cruciales.

La actividad de Musk también es de interés para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, ya que su proyecto Starlink podría servir para mejorar la calidad del internet en la región en el futuro. Por ahora, la comunidad mundial sigue observando el próximo salto financiero de Musk y cuándo volverá a convertirse oficialmente en el primer representante de la lista de trillonarios.

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Nodirbek Razzokov
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