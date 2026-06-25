Fuertes terremotos en Estados Unidos, Venezuela y Japón

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Fuertes terremotos en Estados Unidos, Venezuela y Japón

En las últimas horas, se han producido fuertes terremotos consecutivos en Estados Unidos, Venezuela y Japón. Las consecuencias más graves se han registrado en Venezuela, donde decenas de personas han muerto y cientos han resultado heridas.

La primera sacudida se registró el 24 de junio a las 20:10 (hora de Tashkent) en el estado de California, Estados Unidos. El terremoto tuvo una magnitud de 5,6. No hubo víctimas mortales, aunque varias personas resultaron heridas. En el condado de Mendocino, 7 427 consumidores se quedaron sin electricidad.

El 25 de junio, a las 03:04 y 03:05, ocurrieron dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela. Tras las sacudidas principales, se registraron otras 20 réplicas.

Según datos oficiales, al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela. Numerosos edificios se derrumbaron. También se suspendieron las actividades del aeropuerto y del metro.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha indicado que el número de víctimas podría aumentar.

Ese mismo día, a las 03:30 (hora de Tashkent), también se registró un fuerte sismo cerca de la isla de Honshu, en Japón. Inicialmente, la magnitud se estimó en 6,9, pero tras cálculos posteriores, la cifra se cambió a 7,2.

En Japón, cuatro personas resultaron heridas levemente. El tráfico ferroviario fue suspendido temporalmente, pero no se declaró alerta de tsunami.

Estados UnidosVenezuelaJapónCaliforniaHonshu
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Nodirbek Razzokov
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