Exdirector de Infosys funda una nueva startup para transformar el mercado de servicios IT

Vishal Sikka, ex director ejecutivo de la famosa compañía Infosys, ha emprendido una reforma radical del sector tradicional de servicios IT mediante la inteligencia artificial. Su nuevo proyecto, la startup Hang Ten Systems, tiene como objetivo automatizar completamente los procesos que requieren mano de obra humana, como el desarrollo, la integración y el mantenimiento de software. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según TechCrunch, el proyecto Hang Ten Systems logró recaudar 32 millones de dólares en su ronda de inversión semilla (seed). Esta ronda fue liderada por el fondo Mayfield, contando además con el apoyo de inversores prestigiosos como Aramco Ventures y Jerry Yang, fundador de Yahoo.

Durante décadas, las consultoras de IT han generado miles de millones de dólares en ingresos externalizando a miles de especialistas para adaptar y dar soporte a software en grandes corporaciones. Sikka cree ahora que gran parte de estas tareas pueden ser realizadas por agentes AI basados en las tecnologías de empresas como OpenAI y Anthropic.

Una nueva era en la industria: ¿Sustituirá la AI al humano?

Hang Ten Systems ya ha comenzado a colaborar con grandes clientes como Siemens Gamesa Renewable Energy y Fresenius. La diferencia fundamental de la startup es que no ofrece simples herramientas de análisis, sino proyectos "AI-native" capaces de escribir código, probarlo y modificar aplicaciones en tiempo real.

Según los expertos, la entrada de un líder tan experimentado como Vishal Sikka en este campo no es casualidad. Trabajó en altos cargos en SAP durante 12 años y posteriormente fue miembro de la junta directiva de Oracle. Su experiencia y prestigio podrían impulsar a las grandes corporaciones a abandonar los servicios IT tradicionales y migrar hacia modelos basados en AI.

Actualmente, la startup está contratando nuevo personal en las áreas de ingeniería, ventas y entrega. Aunque la sede se encuentra en el Bay Area de EE. UU., se planea una expansión global. Esto es una señal importante para países con mercados de outsourcing en crecimiento, como Uzbekistán: en el futuro, los servicios IT que dependan solo de recursos humanos no podrán competir.

Cabe recordar que, tras dejar la dirección de Infosys en 2017, Vishal Sikka fundó la startup VianAI. Sin embargo, Hang Ten Systems se diferencia de su proyecto anterior al especializarse precisamente en la automatización del proceso de gestión y creación de software corporativo.