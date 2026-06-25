Sitio web sin programación: Yandex lanza el servicio Vibecraft basado en AI

En el mundo de las tecnologías modernas, la posibilidad de crear productos digitales complejos sin habilidades de codificación se está expandiendo. Yandex B2B Tech ha anunciado la fase de prueba abierta de Vibecraft, un servicio diseñado para crear sitios web y aplicaciones basadas en descripciones textuales. Esta plataforma permite a los usuarios transformar sus ideas en un producto digital tangible simplemente interactuando con un chatbot. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Para utilizar el servicio Vibecraft, el usuario solo necesita proporcionar al asistente AI el objetivo del proyecto, las funciones necesarias y el público objetivo. La AI analiza la descripción proporcionada y genera una primera versión funcional del sitio o aplicación web en pocos minutos. Según ixbt.com, el sistema es capaz de crear no solo la parte visual, sino también elementos técnicos complejos.

Capacidades y características técnicas de Vibecraft

El nuevo servicio se especializa en la creación de sistemas más complejos que los simples sitios web de presentación. Con Vibecraft, es posible implementar proyectos con las siguientes funciones:

Área personal y sistema de registro de usuarios;

Catálogo de productos y sistema de búsqueda;

Formularios de carga de archivos e integración con bases de datos;

Diseño de marca personalizado y elementos interactivos.

Durante las pruebas cerradas, los usuarios crearon con éxito más de 1000 proyectos diferentes utilizando la plataforma. Entre ellos se encuentran paneles de control (dashboard), calculadoras complejas, mini-juegos, herramientas analíticas e incluso sistemas CRM completos y tiendas en línea. Esto demuestra que el servicio es útil no solo para aficionados, sino también para representantes empresariales.

Los desarrolladores destacan que Vibecraft reduce drásticamente el tiempo de creación de la versión MVP (producto mínimo viable) de un proyecto. Según los participantes de la prueba, el proceso desde la explicación de la idea hasta la obtención del primer resultado toma un promedio de 5 a 10 minutos. Esto es ideal para que las startups validen rápidamente sus ideas en el mercado.

Actualmente, el servicio está disponible en vibe.sourcecraft.dev, y cada nuevo usuario recibe 4000 neurocréditos para probar el sistema. Esto, a su vez, permite a los jóvenes emprendedores y entusiastas de la IT en Uzbekistán crear prototipos de sus proyectos sin tener que contratar a un gran equipo de programación.

En conclusión, servicios como Vibecraft están llevando las tendencias "no-code" y "low-code" a un nuevo nivel. Ahora, incluso los especialistas sin conocimientos técnicos podrán participar activamente en la economía digital y automatizar sus procesos de negocio.