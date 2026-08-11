Atommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nucleares

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Atommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nucleares

La planta Atommash, perteneciente a la corporación estatal Rosatom, ha puesto en funcionamiento un nuevo complejo robotizado destinado a controlar mediante ultrasonidos la calidad de las soldaduras. Según ixbt.com, el equipo realiza el escaneo mediante dos métodos y determina con gran precisión el tipo de defecto y sus coordenadas. Sobre este asunto, Ixbt.com informa .

Según representantes de Rosatom, el nuevo robot puede realizar controles ultrasónicos de productos con geometrías complejas, como reactores nucleares y generadores de vapor, un 30 % más rápido que una persona. Actualmente, la empresa cuenta con dos complejos robotizados que funcionan con éxito y garantizan el control no destructivo de equipos esenciales para las centrales nucleares.

Aumento de la eficiencia de la producción y reducción de costes

Además de los avances logrados, la tecnología innovadora implantada ha permitido eliminar por completo el trabajo manual del proceso de producción. En particular, se han ahorrado materiales fungibles gracias a la automatización del escaneo en zonas de difícil acceso para las personas.

Los especialistas de la corporación destacan que esta tecnología se distingue por su alta eficiencia económica, velocidad y cumplimiento de los estándares de calidad. Rosatom ha anunciado que está preparada para aplicar activamente esta experiencia en otros sectores y proponer un nuevo referente industrial.

Suministro de equipos para la energía nuclear

Según los datos estadísticos, desde 2023 la empresa Atommash ha fabricado un total de 9 reactores nucleares y 35 generadores de vapor para las unidades de potencia de centrales nucleares construidas en Rusia y en el extranjero.

Actualmente, la planta tiene varios pedidos importantes en cartera cuya ejecución continúa a buen ritmo. En concreto, está fabricando dos vasijas de reactor de última generación del tipo 3+ y 12 generadores de vapor para las unidades de la central nuclear de El-Dabaa, actualmente en construcción en Egipto.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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