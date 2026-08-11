Comienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup Runlayer

·28·Tecnología
Comienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup Runlayer

La empresa Rippling, proveedora de software de recursos humanos, ha demandado a la pequeña startup Runlayer. Según documentos judiciales obtenidos por TechCrunch, la gran compañía acusa a Runlayer de infringir tres de sus patentes. Sobre el caso, Techcrunch.com informa .

Esta demanda es la última etapa de una disputa mutua. El mes pasado, la startup Runlayer demandó a Rippling por incumplimiento de contrato y robo de ideas de productos. El conflicto entre las empresas comenzó hace casi un año, durante el proceso de prueba del producto de Runlayer.

El conflicto surgido durante las pruebas y sus propias soluciones

Como las partes no lograron llegar a un acuerdo sobre el precio, el periodo de prueba no se convirtió en un contrato de pago. Como resultado, Rippling creó su propio servidor MCP y pronto planea lanzarlo al mercado como competidor del producto de Runlayer. Rippling suele convertir posteriormente en productos comerciales las tecnologías desarrolladas inicialmente para sus necesidades internas.

Lanzada hace aproximadamente un año, Runlayer combina una pasarela MCP basada en un estándar abierto con funciones de ciberseguridad. Esta permite que los agentes AI trabajen de forma autónoma con datos y sistemas de software. Hasta ahora, la startup ha captado un total de 42 millones de dólares en inversiones.

Declaraciones contundentes en las demandas

Uno de los aspectos más llamativos de los documentos judiciales es que, según representantes de Runlayer, un empleado de Rippling escribió al fundador de la empresa, Andrew Berman, para advertirle de que su empleador estaba copiando su producto. Sin embargo, un portavoz de Rippling declaró a TechCrunch que posteriormente el empleado cambió de opinión.

Por su parte, los representantes de Rippling sostienen que Runlayer fue informada de inmediato de que estaba infringiendo sus patentes después de demandar a la empresa. Según expertos, esta demanda podría estar utilizándose como una herramienta de presión para obligar a Runlayer a sentarse a la mesa de negociaciones.

El fundador de Runlayer, Andrew Berman, condenó enérgicamente la situación y declaró: « Es un intento desesperado y vengativo de ocultar la apropiación de nuestra tecnología propia. Nuestro producto AI no tiene ninguna relación con estas patentes. »

RipplingRunlayerInteligencia ArtificialTecnologíaDisputa Judicial
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Jeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolJeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolHoy, 04:21Atommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesAtommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesHoy, 03:58Alphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IAAlphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IAHoy, 03:23En Australia, un agente de inteligencia artificial hackeó el sistema de un gimnasioEn Australia, un agente de inteligencia artificial hackeó el sistema de un gimnasioHoy, 02:55El centro de datos de Amazon podría convertirse en el mayor contaminante climático de Estados UnidosEl centro de datos de Amazon podría convertirse en el mayor contaminante climático de Estados UnidosHoy, 02:25Sergey Brin gastó 100 millones de dólares para combatir el impuesto a los multimillonariosSergey Brin gastó 100 millones de dólares para combatir el impuesto a los multimillonariosHoy, 02:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños