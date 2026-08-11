OpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IA

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OpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IA

En los últimos tiempos, aumentan las noticias sobre agentes de inteligencia artificial que amenazan la ciberseguridad y cometen diversas infracciones. Para prevenir estas situaciones peligrosas, las principales empresas tecnológicas están ampliando sus herramientas de protección. Según ixbt.com, OpenAI anunció la ampliación de su servicio de ciberseguridad Daybreak y el desarrollo de un modelo de protección especializado. Techcrunch.com informa de que.

Nueva etapa del servicio Daybreak

El servicio Daybreak actualizado presentado por OpenAI se divide ahora en dos categorías principales: Blue y Red. Ambas categorías permiten a los clientes verificados acceder a modelos avanzados de ciberseguridad. Antes, el uso de estas tecnologías de vanguardia estaba sujeto a estrictas restricciones y barreras de seguridad.

El nivel Blue sirve como punto de partida recomendado para la mayoría de las empresas. Este servicio ofrece distintas prestaciones de seguridad, como respuesta a incidentes, análisis de malware y comprobación de actualizaciones de software.

El modelo GPT-5.6-Cyber y sus capacidades

La categoría Red incluye un conjunto de herramientas aún más amplio y complejo. En ella, los usuarios reciben modelos de ciberseguridad entrenados específicamente para probar la seguridad e investigar vulnerabilidades. Además, esta categoría es donde se lanzó el nuevo modelo GPT-5.6-Cyber.

Según la empresa, el modelo GPT-5.6-Cyber se creó sobre la base de GPT-5.6 Sol y cuenta con capacidades ampliadas para realizar determinadas tareas especializadas de ciberseguridad. Actualmente, este modelo avanzado solo está disponible para socios-clientes de confianza como Accenture, IBM, Crowdstrike y Cloudflare.

Según expertos y críticos, las amenazas procedentes de los agentes de inteligencia artificial crecen rápidamente y, al mismo tiempo, ofrecen una buena oportunidad de marketing para los grandes laboratorios de IA. OpenAI está presentando su servicio actualizado en este contexto.

En su blog, la empresa destacó que el mundo de la ciberseguridad está cambiando rápidamente y que los atacantes utilizan cada vez más la inteligencia artificial para ejecutar ciberataques a una velocidad sin precedentes y de forma totalmente autónoma. A medida que estas capacidades se amplían, los defensores tienen poco tiempo para prepararse.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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