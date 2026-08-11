OpenAI recompra las acciones de sus empleados por 7.000 millones de dólares

OpenAI, considerada una empresa líder en el campo de la inteligencia artificial, recompró por 7.000 millones de dólares las acciones de sus empleados para ofrecerles una oportunidad financiera. Según Bloomberg, esta importante operación elevó la valoración total de la empresa a 852.000 millones de dólares. Esta cifra coincide con la valoración de la última ronda de financiación, celebrada en marzo de este año, cuando la empresa incorporó otros 122.000 millones de dólares a su capital. TechCrunch.com

informa de que, en el mercado tecnológico actual, las startups están adoptando el estatus de sociedad anónima más lentamente que las empresas de generaciones anteriores. Por ello, las ofertas privadas se están convirtiendo en una herramienta útil que permite a los empleados monetizar el valor de sus acciones sin las dificultades de salir al mercado público. OpenAI evitó hacer comentarios oficiales sobre esta oferta, pero el proceso permite extraer conclusiones importantes sobre la estrategia de la empresa a corto plazo.

El proceso de IPO y los objetivos financieros

Según los datos disponibles, la empresa presentó documentos de forma confidencial ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en junio, mientras se preparaba para una posible IPO (oferta pública inicial) a finales de este año. Sin embargo, la oferta de recompra de las acciones de los empleados podría indicar que no se espera una salida a bolsa próximamente. Por lo general, las empresas que planean salir a bolsa buscan mostrar sólidos resultados financieros para atraer a los inversores.

The Wall Street Journal escribió en abril que OpenAI no había logrado cumplir plenamente sus planes financieros internos. El mes pasado, el director de la empresa, Sam Altman, reconoció en una declaración que los últimos 12 meses no habían sido especialmente exitosos para la compañía y subrayó que la principal responsabilidad recaía sobre él. Aun así, expresó su confianza en que se avecina una etapa más productiva.

La competencia del mercado y los planes futuros

A principios de este año circularon informes según los cuales Anthropic, considerada una de las principales competidoras del mercado, había comenzado a obtener beneficios. Esto está impulsando a los directivos de OpenAI a reforzar aún más su posición antes de salir al mercado público. Actualmente, la empresa aplica una estrategia centrada en optimizar sus proyectos y prestar mayor atención al negocio corporativo.

Esta operación multimillonaria de recompra de las acciones de los empleados permite en cierta medida que OpenAI gane tiempo para poner en marcha plenamente su nueva estrategia empresarial. Según los expertos, el potencial tecnológico y el ritmo de crecimiento de la empresa seguirán despertando un enorme interés en los mercados públicos, pero la fecha de la IPO dependerá del equilibrio entre todos los factores financieros internos y externos.