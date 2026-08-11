Alphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IA

·28·Tecnología
Alphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IA

Alphabet, la empresa matriz de Google, planea captar entre $20 mil millones y $25 mil millones en Estados Unidos mediante una nueva emisión de bonos. Según ixbt.com, la medida busca financiar los gastos récord del gigante tecnológico para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial. Al respecto, Ixbt.com informa .

La empresa podría sacar al mercado 10 tipos de valores con vencimientos de entre 2 y 40 años. Los fondos obtenidos se destinarían a necesidades corporativas generales, incluida la construcción de la infraestructura informática necesaria para la inteligencia artificial, los gastos de capital y la refinanciación de la deuda existente.

Fuerte aumento de la deuda en el mercado tecnológico

La nueva iniciativa de endeudamiento se anunció poco después de que Alphabet elevara por segunda vez este año su previsión de gastos de capital. El rápido crecimiento del gasto en inteligencia artificial fue recibido de forma desigual por los inversores y provocó una fuerte caída de las acciones de la empresa.

Al cierre del último trimestre, Alphabet registró por primera vez en su historia un flujo de caja libre negativo. Esto intensificó las dudas sobre cuándo empezarán a rentabilizarse y generar beneficios las enormes inversiones, de miles de millones de dólares, en infraestructura informática.

Aun así, Alphabet continúa diversificando sus fuentes de financiación. A comienzos de este año, la empresa captó cerca de $85 mil millones mediante colocaciones de acciones, incluidas las inversiones de Berkshire Hathaway. También emitió bonos en yenes japoneses, francos suizos y libras esterlinas, entre ellos un título excepcional con vencimiento a 100 años.

Tendencia sectorial y preocupación de los inversores

Según un análisis de Reuters basado en datos de LSEG, la tendencia a captar deuda afecta a toda la industria tecnológica. Amazon, Meta y Oracle emitieron cerca de $194 mil millones en bonos durante los primeros 7 meses del año, un 79 % más que en el mismo periodo de 2025.

Según las previsiones de los expertos, las mayores empresas tecnológicas gastarán más de $730 mil millones en tecnologías de inteligencia artificial solo en 2026. Incluso los enormes flujos de caja de estos gigantes no bastan para cubrir por completo la magnitud de las inversiones.

La demanda de los bonos de Alphabet sigue siendo elevada en el mercado, pero los inversores lo evalúan con más atención que nunca para determinar si los ingresos futuros de la inteligencia artificial justificarán plenamente gastos de tal magnitud.

AlphabetInteligencia ArtificialBonosTecnologíasInversiones
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IAOpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IAHoy, 04:55Jeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolJeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolHoy, 04:21Atommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesAtommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesHoy, 03:58Comienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup RunlayerComienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup RunlayerHoy, 03:29En Australia, un agente de inteligencia artificial hackeó el sistema de un gimnasioEn Australia, un agente de inteligencia artificial hackeó el sistema de un gimnasioHoy, 02:55El centro de datos de Amazon podría convertirse en el mayor contaminante climático de Estados UnidosEl centro de datos de Amazon podría convertirse en el mayor contaminante climático de Estados UnidosHoy, 02:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños