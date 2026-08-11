Alphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IA

Alphabet, la empresa matriz de Google, planea captar entre $20 mil millones y $25 mil millones en Estados Unidos mediante una nueva emisión de bonos. Según ixbt.com, la medida busca financiar los gastos récord del gigante tecnológico para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial. Al respecto, Ixbt.com informa .

La empresa podría sacar al mercado 10 tipos de valores con vencimientos de entre 2 y 40 años. Los fondos obtenidos se destinarían a necesidades corporativas generales, incluida la construcción de la infraestructura informática necesaria para la inteligencia artificial, los gastos de capital y la refinanciación de la deuda existente.

Fuerte aumento de la deuda en el mercado tecnológico

La nueva iniciativa de endeudamiento se anunció poco después de que Alphabet elevara por segunda vez este año su previsión de gastos de capital. El rápido crecimiento del gasto en inteligencia artificial fue recibido de forma desigual por los inversores y provocó una fuerte caída de las acciones de la empresa.

Al cierre del último trimestre, Alphabet registró por primera vez en su historia un flujo de caja libre negativo. Esto intensificó las dudas sobre cuándo empezarán a rentabilizarse y generar beneficios las enormes inversiones, de miles de millones de dólares, en infraestructura informática.

Aun así, Alphabet continúa diversificando sus fuentes de financiación. A comienzos de este año, la empresa captó cerca de $85 mil millones mediante colocaciones de acciones, incluidas las inversiones de Berkshire Hathaway. También emitió bonos en yenes japoneses, francos suizos y libras esterlinas, entre ellos un título excepcional con vencimiento a 100 años.

Tendencia sectorial y preocupación de los inversores

Según un análisis de Reuters basado en datos de LSEG, la tendencia a captar deuda afecta a toda la industria tecnológica. Amazon, Meta y Oracle emitieron cerca de $194 mil millones en bonos durante los primeros 7 meses del año, un 79 % más que en el mismo periodo de 2025.

Según las previsiones de los expertos, las mayores empresas tecnológicas gastarán más de $730 mil millones en tecnologías de inteligencia artificial solo en 2026. Incluso los enormes flujos de caja de estos gigantes no bastan para cubrir por completo la magnitud de las inversiones.

La demanda de los bonos de Alphabet sigue siendo elevada en el mercado, pero los inversores lo evalúan con más atención que nunca para determinar si los ingresos futuros de la inteligencia artificial justificarán plenamente gastos de tal magnitud.