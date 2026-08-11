Jeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol Liverpool

Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, planea comprar al menos el 30 % del famoso club de fútbol británico Liverpool. Según The Guardian, la operación está valorada en 1,35 mil millones de libras esterlinas (aproximadamente 1,8 mil millones de dólares) y podría ser la primera gran inversión deportiva del multimillonario. TechCrunch informa .

Según Forbes, el valor total de Liverpool, uno de los equipos de fútbol más populares de Europa, asciende a unos 6 mil millones de dólares. El club goza en el Reino Unido de un reconocimiento de marca comparable al de los Dallas Cowboys en Estados Unidos, y estos activos se han convertido casi en un símbolo de estatus imprescindible para los multimillonarios.

El interés de los multimillonarios estadounidenses por el fútbol inglés

En los últimos años, la propiedad de clubes de fútbol ingleses por parte de empresarios y personas adineradas de Estados Unidos se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural y económico. Según un análisis de Sky Sports, 13 de los 20 clubes de la Premier League cuentan con accionistas estadounidenses, entre ellos Todd Boehly y Mark Walters en Chelsea, Woody Johnson en Crystal Palace, Dan Friedkin en Everton y un grupo liderado por Bill Foley.

Las estrellas de Hollywood y los deportistas famosos también se están sumando activamente a este proceso. Ryan Reynolds y Michael B. Jordan poseen participaciones en clubes, mientras que Tom Brady en Birmingham City, Will Ferrell en Leeds United, además de Russell Westbrook y Michael Phelps, también han comprado participaciones en clubes ingleses.

¿Por qué se elige precisamente la Premier League?

Mientras la popularidad del fútbol crece rápidamente en Estados Unidos, las franquicias de ligas deportivas locales como la NFL o la MLB son muy caras o están cerradas a nuevos compradores. Por eso, invertir en equipos de la Premier League se ha convertido en una opción más accesible y atractiva para los inversores estadounidenses.

Además, ser propietario de estos clubes permite acercarse a los iconos deportivos más famosos del mundo y llegar a una enorme audiencia. En los últimos años, Jeff Bezos ha comenzado a ser reconocido no solo como un magnate tecnológico, sino también como una figura cultural de mayor alcance.

Otros intereses de Bezos en el Reino Unido

Con una fortuna estimada en unos 280 mil millones de dólares, Jeff Bezos ya había considerado comprar un equipo de fútbol en Estados Unidos, pero sus intentos no habían dado frutos hasta ahora. Sin embargo, su interés por Liverpool no es casual, ya que Amazon anteriormente retransmitió partidos de ligas de fútbol europeas.

Asimismo, la actividad empresarial de Bezos en el Reino Unido también está creciendo. Se ha informado de que su nueva empresa de inteligencia artificial, Prometheus, planea alquilar una oficina en el centro de inteligencia artificial King’s Cross de Londres.