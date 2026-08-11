Un vuelo completo fue cancelado porque un niño no llevaba abrochado el cinturón de seguridad

En Canadá, el avión que debía viajar de Victoria a Toronto no pudo despegar porque un niño no cumplió las normas de seguridad. El vuelo «PD444» de Porter Airlines finalmente fue cancelado por completo.

El problema surgió antes del despegue

El niño no quiso sentarse en su asiento ni abrocharse el cinturón de seguridad. Sus padres y los miembros de la tripulación intentaron convencerlo varias veces, pero no se sentó.

Como no se cumplían los requisitos de seguridad del avión, la tripulación no pudo iniciar el vuelo.

El vuelo regresó al aeropuerto

Aunque el avión comenzó a desplazarse para despegar, tuvo que regresar al edificio de la terminal porque la situación no se había resuelto.

Después de eso:

• la tripulación realizó los procedimientos necesarios;

• se perdió tiempo;

• ya era demasiado tarde para que el vuelo estuviera listo para volver a despegar.

Un retraso provocó la cancelación de todo el vuelo

La pista del aeropuerto estaba programada para cerrar a las 00:30. Los procedimientos no habían terminado para esa hora.

Como resultado, el vuelo «PD444», que debía viajar de Victoria a Toronto, fue cancelado.

El incumplimiento de una norma de seguridad aparentemente sencilla cambió los planes de todos los pasajeros del avión.

¿Cómo creen que deberían protegerse los intereses de los demás pasajeros en una situación así? Escriban su opinión en los comentarios y compartan el artículo en Telegram.