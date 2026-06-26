OpenAI contrata a un directivo de Uber para conquistar el mercado indio

OpenAI, líder en el mundo de la inteligencia artificial, lleva su estrategia de expansión en la India, su mercado más grande fuera de EE. UU., a una nueva etapa. La empresa ha nombrado a Prabhjit Singh, ex presidente de Uber India y Asia del Sur, como su primer director general en la India. Este paso es de importancia estratégica para OpenAI para fortalecer su influencia tecnológica en la región. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Según informa TechCrunch, Singh asumirá sus funciones a partir de septiembre de este año. Reportará a Kiran Mani, director de OpenAI para la región de Asia-Pacífico. El nuevo directivo tendrá tareas cruciales como ampliar la base de consumidores, atraer clientes corporativos, colaborar con organismos gubernamentales en asuntos regulatorios y gestionar los procesos operativos.

Inversiones estratégicas y expansión

OpenAI considera a la India como su segundo mercado más importante para su crecimiento global. La empresa abrió su primera oficina en Nueva Delhi en agosto del año pasado. Para este año, se planea la creación de nuevas oficinas en hubs tecnológicos importantes como Mumbai y Bangalore. El nombramiento de Prabhjit Singh es el tercer movimiento importante de la política de personal de la empresa en la región.

Anteriormente, OpenAI había nombrado a Pragya Misra, con experiencia en Meta y Truecaller, como responsable de estrategia y asuntos globales. Asimismo, Rishi Jaitli, ex director de Twitter India, ha sido incorporado como consultor para establecer relaciones con el gobierno sobre políticas de AI. La concentración de tales expertos demuestra la seria atención de la empresa hacia la región.

India: el centro de la carrera por la inteligencia artificial

El mercado indio está creciendo rápidamente, no solo en número de usuarios, sino también en infraestructura tecnológica. OpenAI ya ha establecido colaboraciones con los conglomerados más grandes del país, como Reliance y Tata Group. La empresa también trabaja activamente en educación superior, comercio electrónico y construcción de centros de datos. La popularidad de la aplicación ChatGPT entre los usuarios indios ha acelerado aún más este proceso.

Actualmente, OpenAI continúa contratando especialistas en diversas áreas en la India. La lista de vacantes incluye:

Ingenieros de despliegue de AI;

Ingenieros de experiencia del desarrollador;

Especialistas líderes en marketing;

Ingenieros de soluciones y directores de asociaciones.

Otros gigantes de la AI de EE. UU. tampoco están ignorando el mercado indio. Por ejemplo, Anthropic, el principal competidor de OpenAI, abrió su oficina en Bangalore a finales de 2025 e incorporó a su equipo a Irina Gous, ex directora de Microsoft India. Con más de mil millones de usuarios de internet y una enorme base de desarrolladores, la India se ha convertido hoy en el campo de batalla principal de la lucha tecnológica global.