El proyecto Telega, cliente de Telegram, cesará sus actividades el 1 de julio

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El proyecto Telega, cliente de Telegram, cesará sus actividades el 1 de julio

La aplicación Telega, creada por desarrolladores rusos y que funcionaba como un cliente alternativo del mensajero Telegram, cierra oficialmente. Según un comunicado oficial del equipo del proyecto, el servicio dejará de operar por completo a partir del 1 de julio de 2024. Esta decisión se tomó como resultado de una serie de obstáculos técnicos y legales surgidos durante el desarrollo de la plataforma. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los desarrolladores señalan que las posibilidades de ampliar y mejorar más el proyecto son actualmente nulas. Según Ixbt.com, el equipo admitió que era imposible cumplir con todos los requisitos del ecosistema de Telegram y asegurar una localización completa en el formato de una aplicación de terceros. Esto generó dificultades para garantizar la calidad del servicio a los usuarios.

Limitaciones tecnológicas y el problema de App Store

Una de las razones principales del cierre del proyecto son las restricciones impuestas por las grandes plataformas tecnológicas. En particular, la eliminación de la aplicación Telega de la App Store de Apple fue un golpe serio para el crecimiento de la audiencia del proyecto y la atención a los usuarios existentes. En tales condiciones, mantener la aplicación resultó ineficaz desde el punto de vista económico y técnico.

Cabe destacar que, aunque existen muchos clientes no oficiales en el ecosistema de Telegram, la mayoría están bajo presión constante en cuestiones de seguridad y derechos de autor. El proyecto Telega ha sido el siguiente servicio víctima de esta política estricta. La aplicación se distinguía por ofrecer funciones adicionales y una interfaz única a los usuarios.

Hay buenas noticias para los usuarios que tienen la suscripción de pago Telega Plus: los desarrolladores prometieron reembolsar todos los fondos gastados. Actualmente se está trabajando en el mecanismo de reembolso. Se espera que el procedimiento y las fechas exactas de los reembolsos se anuncien en los próximos días a través de los canales oficiales del proyecto.

Las aplicaciones alternativas al mensajero Telegram también son muy populares entre los usuarios uzbekos. Sin embargo, el cierre de proyectos como Telega recuerda una vez más lo importante que es la seguridad y la estabilidad al usar software de terceros. Los expertos recomiendan siempre utilizar la aplicación oficial de Telegram para la seguridad de los datos personales.

En conclusión, el fin del proyecto Telega muestra la competencia en el mercado de mensajería y la complejidad de las relaciones entre plataformas. A partir del 1 de julio, la posibilidad de intercambiar mensajes a través de esta aplicación desaparecerá por completo y los usuarios deberán migrar a otras alternativas o al cliente oficial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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