El gobierno de EE. UU. restringe los nuevos modelos GPT-5.6 de OpenAI

El líder en inteligencia artificial, OpenAI, ha encontrado un obstáculo inesperado al presentar su generación de modelos más reciente y potente: la serie GPT-5.6. Por exigencia del gobierno de EE. UU., el acceso a esta tecnología se ha limitado por ahora a un círculo restringido de "socios de confianza". Esta decisión ha llevado los debates sobre la seguridad de la IA y el control estatal a un nuevo nivel. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La nueva línea GPT-5.6 incluye tres modelos principales: Sol, considerado el buque insignia más avanzado de la empresa; Terra, equilibrado para tareas cotidianas; y Luna, un modelo rápido y económico. Aunque el modelo Sol posee los indicadores más altos en la historia de OpenAI, la administración de Donald Trump ha restringido temporalmente el lanzamiento público de los tres modelos. Según ixbt.com, estas restricciones son parte de una política para reforzar el control estatal sobre los sistemas de IA.

Capacidades de GPT-5.6 y competencia

Representantes de OpenAI destacan que el modelo GPT-5.6 Sol muestra resultados sin precedentes en programación, biología y ciberseguridad. Se ha implementado un modo "ultra" que coordina varios sub-agentes para resolver tareas complejas. Asimismo, este modelo ha registrado resultados superiores en escritura de código frente al modelo Claude Mythos 5 de Anthropic, siendo además mucho más eficiente en el uso de recursos.

La intervención gubernamental no se ha limitado a OpenAI. Recientemente, después de que Anthropic presentara su modelo más potente, Fable 5, el gobierno ordenó prohibir el acceso a ciudadanos extranjeros. Como resultado, Anthropic se vio obligada a eliminar el modelo por completo. Casos como este están generando malentendidos entre las empresas tecnológicas y la Casa Blanca.

Control estatal y riesgos futuros

Según Dean Ball, exconsultor de OpenAI, la exigencia del gobierno de presentar los nuevos modelos para revisión 30 días antes de su lanzamiento está creando, en la práctica, un sistema de "licencia obligatoria". Advierte que, sin estándares de seguridad claros, la prolongación de los procesos podría causar que EE. UU. quede rezagado frente a China en la carrera de la IA y ponga en riesgo miles de millones de dólares en inversiones.

En un comunicado emitido el viernes, OpenAI no ocultó su descontento a pesar de colaborar con el gobierno. Los representantes de la empresa enfatizan que tales restricciones no deben convertirse en una norma permanente. En su opinión, alejar las mejores herramientas de los usuarios, desarrolladores y expertos en ciberseguridad obstaculiza el progreso tecnológico.

Actualmente, OpenAI está trabajando con el gobierno en nuevas normativas de ciberseguridad. La empresa espera que los modelos GPT-5.6 estén disponibles para un público más amplio en las próximas semanas. Sin embargo, la cuestión de cuánto debe estar el desarrollo de la IA bajo control estatal sigue abierta.