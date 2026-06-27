Novak Djokovic se convierte en asesor de una gran firma de inversión

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Novak Djokovic se convierte en asesor de una gran firma de inversión

La leyenda mundial del tenis, Novak Djokovic, aparece en un rol inesperado: ha sido nombrado asesor estratégico global de la prestigiosa firma de capital privado estadounidense General Atlantic. Se espera que esta colaboración lleve no solo la maestría del atleta en la cancha, sino también su influencia y visión estratégica en el mundo de los negocios a un nuevo nivel. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según el comunicado oficial de General Atlantic, Djokovic colaborará estrechamente con la dirección de la empresa, las compañías de cartera y los inversores. Ayudará a aplicar sus enfoques de liderazgo, resiliencia e innovación, forjados a lo largo de su carrera profesional, a los procesos empresariales. Según Bloomberg, este nombramiento se anunció antes de la participación del tenista serbio en el torneo de Wimbledon.

Estilo de vida saludable e inversiones deportivas

La colaboración de Djokovic con esta empresa no es casual. En los últimos años, el deportista ha invertido activamente en startups enfocadas en el estilo de vida saludable y el bienestar. Específicamente, tras invertir en la marca Waterdrop en 2023, fundó su propia empresa de suplementos biológicamente activos, SILA, en 2024. Además, su cartera incluye marcas como Cob Foods e Incrediwear.

General Atlantic pretende ampliar su presencia en los sectores de la salud y el fitness aprovechando la amplia red de contactos de Djokovic. La dirección de la empresa confía en que la experiencia del tenista sea un factor crucial para identificar nuevos proyectos prometedores y desarrollar las empresas existentes.

Reformas en el mundo del tenis

El director ejecutivo de la empresa destacó en una entrevista con Bloomberg que Novak Djokovic tiene visiones únicas y firmes sobre la reforma del tenis profesional. Esto podría abrir nuevas puertas para que General Atlantic y el tenista realicen grandes inversiones en la industria del deporte en el futuro.

En los últimos dos años, General Atlantic ha aumentado significativamente su interés en el deporte. La empresa ya posee participaciones en varios clubes de fútbol, estadios y agencias de medios. La colaboración con Djokovic refuerza la tendencia de los fondos de capital privado de entrar en el mundo del tenis. Actualmente, el atleta se prepara seriamente para conquistar su 25º título de Grand Slam.

Novak DjokovicGeneral AtlanticInversiónNegociosTenis
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Abror Shuhratov
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