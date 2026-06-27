Alaska Airlines equipa todos sus aviones regionales con internet Starlink

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Alaska Airlines equipa todos sus aviones regionales con internet Starlink

La integración de las tecnologías digitales en el mundo de la aviación está alcanzando una nueva etapa. Alaska Airlines, uno de los principales transportistas de EE. UU., ha completado el proceso de instalación de internet satelital Starlink en sus 91 aviones regionales. Este paso permite a los pasajeros utilizar una red de alta velocidad durante el vuelo, tal como lo harían en tierra. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

Según datos de ixbt.com, Alaska Airlines y su filial Hawaiian han equipado actualmente un total de casi 150 aeronaves con el sistema Starlink. El aspecto más notable es que este servicio se ofrece de forma totalmente gratuita para los miembros del programa de fidelidad Atmos Rewards. Esto es parte de la estrategia de la aerolínea para ampliar su base de clientes y mejorar la calidad del servicio.

La tecnología Starlink se diferencia del internet de aviación tradicional por su latencia mínima y su alta capacidad de ancho de banda. La velocidad de descarga a bordo puede alcanzar los 500 Mbps y la de subida hasta 70 Mbps. Estos indicadores permiten a los pasajeros comunicarse mediante videollamadas, jugar juegos en línea y ver videos de alta calidad, incluso por encima de las nubes.

La revolución de Starlink en la aviación global

Esta tecnología, proporcionada por la empresa SpaceX liderada por Elon Musk, se está popularizando rápidamente. No solo Alaska Airlines, sino que Southwest Airlines también ha comenzado sus vuelos tras equipar sus primeros aviones con Starlink. Asimismo, United Airlines lo está implementando en rutas de larga distancia y la aerolínea española Iberia en rutas comerciales.

Actualmente, Starlink colabora con 41 aerolíneas en todo el mundo. El número total de aviones incorporados al programa ha superado los 7 000. Esta cifra indica que el internet satelital se convertirá en una parte integral de la industria aeronáutica en un futuro cercano.

Esta noticia también es relevante para los viajeros uzbekos y los usuarios de vuelos internacionales. La implementación de estas tecnologías por parte de las aerolíneas globales intensifica la competencia y, con el tiempo, impulsará a los operadores que vuelan hacia Asia Central a adoptar estándares tan elevados.

La dirección de Alaska Air Group se ha fijado metas ambiciosas. La compañía planea equipar totalmente sus más de 400 aviones con el sistema Starlink para 2027. La particularidad del sistema es que continúa funcionando sin interrupciones antes del despegue y después del aterrizaje.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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