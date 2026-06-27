El gobierno de EE. UU. toma el control del modelo GPT-5.6 de OpenAI

Se ha producido un nuevo salto tecnológico en el mundo de la inteligencia artificial, pero esta vez, el lanzamiento público de un nuevo desarrollo ha encontrado un obstáculo inesperado. Aunque OpenAI ha preparado su modelo GPT-5.6 más reciente y potente, su debut a gran escala ha sido retrasado temporalmente a petición del gobierno de EE. UU. Esta decisión tiene una importancia estratégica, justificada por la necesidad de evaluar el impacto de los sistemas de IA en la seguridad nacional. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa The Information, basándose en datos de una reunión cerrada con el director general de OpenAI, Sam Altman, el modelo GPT-5.6 actualmente solo está abierto a un círculo limitado de usuarios. Estos usuarios son seleccionados personalmente y todo el proceso está coordinado por la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad. Este enfoque señala el comienzo de una nueva era en las relaciones entre los gigantes tecnológicos y el Estado.

En un mensaje a los empleados, Sam Altman expresó su esperanza de que el lanzamiento completo del modelo GPT-5.6 se lleve a cabo en las próximas semanas. No obstante, subrayó que OpenAI no tiene la intención de convertir este régimen de control en una práctica permanente. La empresa planea desarrollar, junto con organismos gubernamentales y expertos del sector, un mecanismo más transparente y claro para el lanzamiento de nuevos modelos.

Control estatal y nuevas regulaciones

La gravedad de la situación radica en que el Secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, advirtió personalmente a Sam Altman que no anunciara públicamente el modelo GPT-5.6 sin el acuerdo de las estructuras estatales. Tales medidas estrictas están vinculadas a la nueva política de la administración estadounidense en el campo de la IA. Esta política está orientada a mantener la superioridad tecnológica y prevenir posibles ciberriesgos.

Cabe recordar que, según un decreto firmado previamente por el presidente Donald Trump, los desarrolladores de IA estadounidenses deben presentar sus modelos más recientes al gobierno al menos 30 días antes de su lanzamiento masivo. Se espera que esta regla afecte significativamente la forma de trabajar de empresas líderes como OpenAI, Google y Microsoft. El gobierno tendrá la oportunidad de verificar los parámetros de seguridad del modelo durante este periodo.

Según los expertos, estas medidas de control podrían tener resultados ambivalentes. Por un lado, garantizan la seguridad, pero por otro, podrían reducir la velocidad de la innovación y limitar la capacidad de los usuarios para acceder a las herramientas más modernas. Esta noticia también es importante para los usuarios uzbekos, ya que las restricciones globales podrían retrasar la llegada de nuevas funciones de ChatGPT a nuestra región.

Actualmente, OpenAI no ha emitido un comunicado oficial sobre el lanzamiento de GPT-5.6 ni ha revelado la fecha de su estreno público. Los analistas del sector suponen que este modelo diferirá fundamentalmente de los anteriores, no solo en potencia de cálculo, sino también en su capacidad de razonamiento lógico y resolución de problemas complejos. El desarrollo de los acontecimientos depende de la conclusión final del gobierno de EE. UU.