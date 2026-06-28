Belkin presenta una potente estación de acoplamiento con interfaz Thunderbolt 5
En el mundo de las tecnologías modernas, la velocidad de transferencia de datos y las capacidades de interconexión de dispositivos están alcanzando un nuevo nivel. La reconocida marca Belkin ha presentado su última innovación: la estación de acoplamiento 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock. Esta estación atrae la atención de los profesionales no solo por su número de puertos, sino también por su velocidad de transferencia de datos récord y el soporte para múltiples monitores de alta resolución. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.
Según Ixbt.com, el nuevo dispositivo está basado en la interfaz Thunderbolt 5, ofreciendo a los usuarios velocidades de transferencia de datos de hasta 80 Gbit/s. Si se conectan varias pantallas al sistema, el dispositivo tiene la capacidad de aumentar automáticamente el ancho de banda hasta 120 Gbit/s. Esto crea una comodidad sin precedentes para diseñadores gráficos, editores de video y gamers.
Pantallas y calidad de imagenLa estación de acoplamiento de Belkin posee amplias capacidades de transmisión de imagen. El dispositivo está equipado con puertos DisplayPort 2.1 y HDMI 2.1, a través de los cuales se puede conectar un monitor en formato 8K (60 Hz) o 4K (240 Hz). Los usuarios de computadoras compatibles con Windows pueden utilizar simultáneamente tres monitores 4K con una frecuencia de actualización de 144 Hz.
También hay novedades para los usuarios de productos Apple. Las nuevas computadoras Mac con chips M4 y M5 podrán conectarse a múltiples pantallas externas a través de esta estación. Sin embargo, los modelos más antiguos con chips M1, M2 y M3 solo podrán funcionar con un número limitado de monitores debido a restricciones a nivel de hardware.
Potencia y conectividadOtro aspecto importante del dispositivo es su capacidad de suministro de energía. La estación de acoplamiento puede alimentar computadoras portátiles con hasta 140 W según el estándar USB Power Delivery. El paquete incluye un bloque de alimentación de 180 W y un cable Thunderbolt 5 de un metro. Entre los 14 puertos totales se encuentran:
- Dos puertos USB-C 3.2 (con carga de 30 W y 7,5 W);
- Un puerto USB-A 3.2 a 10 Gbit/s;
- Dos puertos USB-A 3.0 a 5 Gbit/s;
- Un conector Ethernet a 2,5 Gbit/s;
- Lectores de tarjetas UHS-II SD 4.0 y microSD 4.0 (velocidad hasta 312 MB/s).
La nueva estación de acoplamiento es retrocompatible con Thunderbolt 4, USB4 y dispositivos USB-C estándar, aunque en estos casos no se podrán aprovechar todas sus capacidades. Cabe destacar que las laptops y monitores con tecnología Thunderbolt 3 no funcionarán con este dispositivo. El Belkin 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock tiene actualmente un precio aproximado de 338 USD.
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