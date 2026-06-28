Problema de NVIDIA GeForce RTX 5090: el conector de 16 pines dejó inutilizable otra tarjeta gráfica

Siguen aumentando los informes preocupantes sobre las tarjetas gráficas GeForce RTX 5090, el nuevo y potente buque insignia de NVIDIA. En Vietnam se ha registrado un nuevo daño grave de este procesador gráfico. En esta ocasión, el incidente no se limitó a la fusión de los cables, sino que provocó la avería total del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Ixbt.com, un taller de reparación de tarjetas gráficas llamado quyle.gpufix publicó imágenes de este caso catastrófico en la red social TikTok. Según los expertos, recibieron dos modelos GeForce RTX 5090 al mismo tiempo. Mientras que la primera tarjeta pudo recuperarse con éxito, la segunda quedó totalmente inservible.

En las fotografías publicadas, se puede observar que el conector de alimentación de 16 pines está casi completamente quemado. Debido al calor extremo, no solo el conector, sino también el PCB de la tarjeta gráfica, sus capas internas, el GPU y los chips de memoria se fundieron. El taller de reparación indicó que no hay posibilidad de restaurar el dispositivo tras un daño de tal magnitud.

Una nueva versión de un viejo problema

Por el momento, la causa exacta del sobrecalentamiento es desconocida. Los expertos no han proporcionado información sobre qué fuente de alimentación, cable o adaptador utilizó el usuario, ni en qué configuración operaba el sistema. Sin embargo, esta situación no es ajena a los usuarios de NVIDIA.

Cabe recordar que los problemas relacionados con los conectores de alimentación de 16 pines causaron un gran revuelo tras el lanzamiento del modelo GeForce RTX 4090. En aquel entonces, muchos usuarios se quejaron de la fusión de los conectores y de la combustión de costosas tarjetas gráficas.

Para solucionar este problema, los fabricantes introdujeron el estándar actualizado 12V-2x6 y las fuentes de alimentación ATX 3.1. Estas actualizaciones debían mejorar la fiabilidad de la conexión y reducir el riesgo de sobrecalentamiento. No obstante, el hecho de que casos similares se repitan en la práctica con las tarjetas GeForce RTX 5090 de nueva generación está generando grandes debates en el mundo tecnológico.

Teniendo en cuenta la alta demanda de tarjetas gráficas de alto rendimiento en el mercado de Uzbekistán, estas noticias sirven como una advertencia importante para los gamers y diseñadores profesionales locales. Al adquirir dispositivos tan costosos, el uso de fuentes de alimentación de calidad y asegurarse de que los cables estén firmemente conectados se vuelve una necesidad vital.