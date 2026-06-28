Lionel Messi bate otro récord: Argentina derrotó a Jordania

La selección argentina se enfrentó a Jordania en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo y se impuso por 3-1. Este encuentro no solo consolidó el liderato del equipo en el grupo, sino que también quedó marcado por otro resultado histórico para Lionel Messi. El legendario delantero se convirtió en el primer futbolista en la historia del torneo en marcar en siete partidos consecutivos. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Los pupilos de Lionel Scaloni comenzaron el partido con la superioridad esperada. Tomando el control del balón desde los primeros minutos, la «Albiceleste» abrió el marcador ya en el minuto 14. El centrocampista Giovani Lo Celso ejecutó con maestría un tiro libre, batiendo la portería rival. Este gol demostró una vez más que el potencial ofensivo de Argentina no depende solo de Messi.

En el minuto 31, Argentina amplió su ventaja. Tras un saque de esquina, se cometió una infracción dentro del área rival y el árbitro señaló penalti. Lautaro Martínez se acercó al punto penal y, con frialdad, puso el marcador 2-0. La primera parte transcurrió bajo el control total de los representantes sudamericanos.

La resistencia de Jordania y la respuesta de Messi

En la segunda mitad, la selección de Jordania mostró una actividad inesperada. Mousa Tamari, que entró desde el banquillo, aprovechó un espacio en la defensa argentina para lograr reducir la diferencia. Este gol trajo cierta tensión al juego y Lionel Scaloni decidió recurrir a los servicios de Lionel Messi, que estaba en el banquillo.

Messi, que ingresó al campo en el minuto 60, aseguró el resultado esperado. De su estilo tradicional, colocó con precisión el balón en la esquina inferior de la portería contraria mediante un tiro libre. Según Goal.com, con este gol, Argentina se convirtió en el primer equipo en marcar dos tiros libres en un solo partido desde la selección de Japón en 2010.

Argentina, que terminó la fase de grupos con un resultado del cien por cien, se enfrentará ahora a la selección de Cabo Verde en la fase de eliminatorias. Antes de este encuentro que se disputará en Miami, la buena forma deportiva de los delanteros y centrocampistas principales alegra a los aficionados.