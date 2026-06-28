Xiaomi se prepara para lanzar su primer dispositivo de almacenamiento NAS

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Xiaomi se prepara para lanzar su primer dispositivo de almacenamiento NAS

El gigante tecnológico chino Xiaomi continúa expandiendo su ecosistema de productos. En esta ocasión, la empresa está a punto de lanzar al mercado su primer almacenamiento de red individual diseñado para el almacenamiento y la gestión de datos: el Xiaomi Smart Storage. Según la información más reciente publicada por IT Home, se han revelado las especificaciones técnicas del prototipo de ingeniería. Así lo informa Ixbt.com.

Este dispositivo está destinado a quienes deseen crear un sistema de almacenamiento en la nube personal en el hogar o en pequeñas oficinas. Se ha seleccionado el procesador Realtek RTD1619B como el núcleo técnico del dispositivo. Para garantizar la estabilidad del sistema, está equipado con 2 GB de RAM y 8 GB de memoria flash interna. Estas especificaciones permiten que el dispositivo muestre una alta eficiencia en el procesamiento de archivos multimedia y la transferencia de datos.

Gran capacidad de datos y conectividad

El Xiaomi Smart Storage permite a los usuarios almacenar volúmenes masivos de información. El dispositivo cuenta con dos bahías de disco que admiten discos duros (HDD) de hasta 40 TB en total. Esto es suficiente para guardar miles de películas de alta calidad, decenas de miles de fotos y documentos de trabajo voluminosos en un solo lugar seguro.

En cuanto a las interfaces, la empresa ha tenido en cuenta las demandas modernas. El chasis del dispositivo incluye un puerto USB-A 3.0 para la transferencia rápida de datos y una salida HDMI 1.4 para transmitir contenido de video directamente a una pantalla. Según los datos de certificación, el dispositivo NAS tiene el índice RP05 y funciona con una fuente de alimentación de 12 V.

Condiciones de producción y venta

Curiosamente, Xiaomi está colaborando con Hangzhou Hikvision Electronics, una de las empresas líderes mundiales en sistemas de videovigilancia, para la fabricación de este dispositivo. Esto demuestra la fiabilidad y la solidez del hardware. Actualmente, el dispositivo se encuentra en fase de crowdfunding y se espera que su venta abierta comience el 1 de julio de este año.

Cabe señalar que los parámetros mencionados anteriormente corresponden al prototipo de ingeniería y que podrían ocurrir algunos cambios en la versión comercial final. Sin embargo, considerando la estrategia de relación calidad-precio de la marca Xiaomi, se espera que este NAS sea una alternativa asequible frente a marcas profesionales como Synology o QNAP. Dada la alta demanda de productos Xiaomi en el mercado de Uzbekistán, es muy probable que este gadget aparezca pronto en los estantes de los minoristas locales.

XiaomiSmart StorageNASTecnologíaGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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