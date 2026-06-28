La NASA crea una gasolinera espacial: las primeras pruebas fueron exitosas

·2·Tecnología
La NASA crea una gasolinera espacial: las primeras pruebas fueron exitosas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE. UU. (NASA) ha comenzado a probar un sistema de reabastecimiento automático de combustible para naves espaciales. Se espera que esta tecnología sea crucial para futuras misiones a la Luna, Marte y otros puntos remotos del sistema solar. Según ixbt.com, el nuevo sistema reducirá la dependencia de las naves espaciales respecto a la Tierra. Así lo informa Ixbt.com.

El nodo de conexión criogénica desarrollado por L3Harris constituye la base del proyecto. Este dispositivo actúa como una «pistola de combustible» automática. Conecta la nave espacial con una estación de combustible orbital, asegurando la transferencia segura de sustancias a temperaturas ultra bajas, como el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido.

Una etapa compleja en la tecnología espacial

Travis Belcher, director del proyecto en el Marshall Space Flight Center, señaló que hasta ahora no se ha llevado a cabo un proceso de reabastecimiento criogénico totalmente automatizado entre dos naves en el espacio. Esto se considera uno de los desafíos técnicos más complejos de la astronáutica moderna. La principal ventaja del nuevo sistema es que permite múltiples conexiones y desconexiones sin la intervención de astronautas.

Los ingenieros se centraron especialmente en la flexibilidad del sistema. El mecanismo mantiene su operatividad incluso si ocurren ligeras imprecisiones o desplazamientos de las naves durante el proceso de acoplamiento. Este es un factor crítico para garantizar la seguridad y la fiabilidad en las complejas condiciones del espacio abierto.

En la primera fase de las pruebas, los especialistas utilizaron nitrógeno líquido a una temperatura de -196 °C. El dispositivo se conectó y desconectó repetidamente a temperaturas frías extremas para verificar su hermeticidad y durabilidad. Además, se crearon deliberadamente situaciones de acoplamiento imperfectas para simular condiciones reales, pero el sistema superó todas las pruebas con éxito.

Una nueva era en los vuelos de larga distancia

Actualmente, esta tecnología se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. En el futuro, la NASA planea adaptarla para el programa de regreso a la Luna y las futuras expediciones a Marte. Las estaciones de combustible orbitales podrían cambiar completamente la estrategia de los vuelos espaciales.

Si las naves espaciales pueden reabastecer sus reservas de combustible en la propia órbita, no será necesario transportar todo el combustible desde la superficie de la Tierra. Esto permitiría:

  • aumentar la capacidad de carga de las naves espaciales;
  • reducir significativamente el costo de las misiones de larga distancia;
  • lanzar instrumentos científicos más grandes y complejos al espacio;
  • extender la duración de los vuelos interplanetarios.
Según los expertos, estas «gasolineras» servirán de base para la formación de una economía espacial y para los pasos de la humanidad hacia la colonización del espacio profundo.

NASAEspacioTecnologíaMarteInnovación
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apuesta espacial entre Elon Musk y Masayoshi Son: ¿son necesarios los centros de datos orbitales?Apuesta espacial entre Elon Musk y Masayoshi Son: ¿son necesarios los centros de datos orbitales?Hoy, 01:55Detalles de Grand Theft Auto VI: mundo del juego y nuevas tecnologíasDetalles de Grand Theft Auto VI: mundo del juego y nuevas tecnologíasHoy, 00:58Starlink Mobile llega a Mongolia: los smartphones se conectan directamente al satéliteStarlink Mobile llega a Mongolia: los smartphones se conectan directamente al satéliteHoy, 00:25Elon Musk adquiere Mesh, startup fundada por exingenieros de SpaceXElon Musk adquiere Mesh, startup fundada por exingenieros de SpaceXAyer, 23:51¿La IA no piensa realmente? Científicos revelan el secreto detrás de las cadenas de razonamiento¿La IA no piensa realmente? Científicos revelan el secreto detrás de las cadenas de razonamientoAyer, 23:24Resistente a la radiación espacial: BAE Systems probó el nuevo procesador Endura SoCResistente a la radiación espacial: BAE Systems probó el nuevo procesador Endura SoCAyer, 22:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras
El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras