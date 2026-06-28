La NASA crea una gasolinera espacial: las primeras pruebas fueron exitosas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE. UU. (NASA) ha comenzado a probar un sistema de reabastecimiento automático de combustible para naves espaciales. Se espera que esta tecnología sea crucial para futuras misiones a la Luna, Marte y otros puntos remotos del sistema solar. Según ixbt.com, el nuevo sistema reducirá la dependencia de las naves espaciales respecto a la Tierra. Así lo informa Ixbt.com.

El nodo de conexión criogénica desarrollado por L3Harris constituye la base del proyecto. Este dispositivo actúa como una «pistola de combustible» automática. Conecta la nave espacial con una estación de combustible orbital, asegurando la transferencia segura de sustancias a temperaturas ultra bajas, como el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido.

Una etapa compleja en la tecnología espacial

Travis Belcher, director del proyecto en el Marshall Space Flight Center, señaló que hasta ahora no se ha llevado a cabo un proceso de reabastecimiento criogénico totalmente automatizado entre dos naves en el espacio. Esto se considera uno de los desafíos técnicos más complejos de la astronáutica moderna. La principal ventaja del nuevo sistema es que permite múltiples conexiones y desconexiones sin la intervención de astronautas.

Los ingenieros se centraron especialmente en la flexibilidad del sistema. El mecanismo mantiene su operatividad incluso si ocurren ligeras imprecisiones o desplazamientos de las naves durante el proceso de acoplamiento. Este es un factor crítico para garantizar la seguridad y la fiabilidad en las complejas condiciones del espacio abierto.

En la primera fase de las pruebas, los especialistas utilizaron nitrógeno líquido a una temperatura de -196 °C. El dispositivo se conectó y desconectó repetidamente a temperaturas frías extremas para verificar su hermeticidad y durabilidad. Además, se crearon deliberadamente situaciones de acoplamiento imperfectas para simular condiciones reales, pero el sistema superó todas las pruebas con éxito.

Una nueva era en los vuelos de larga distancia

Actualmente, esta tecnología se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. En el futuro, la NASA planea adaptarla para el programa de regreso a la Luna y las futuras expediciones a Marte. Las estaciones de combustible orbitales podrían cambiar completamente la estrategia de los vuelos espaciales.

Si las naves espaciales pueden reabastecer sus reservas de combustible en la propia órbita, no será necesario transportar todo el combustible desde la superficie de la Tierra. Esto permitiría:

aumentar la capacidad de carga de las naves espaciales;

reducir significativamente el costo de las misiones de larga distancia;

lanzar instrumentos científicos más grandes y complejos al espacio;

extender la duración de los vuelos interplanetarios.

Según los expertos, estas «gasolineras» servirán de base para la formación de una economía espacial y para los pasos de la humanidad hacia la colonización del espacio profundo.