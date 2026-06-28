La IA revoluciona los pagos digitales: la experiencia de la India

Dilip Asbe, jefe de la National Payments Corporation of India (NPCI), anunció que las tecnologías de inteligencia artificial (AI) desempeñarán un papel decisivo en la siguiente etapa de desarrollo del sistema de pagos digitales. Actualmente, se realizan más de 750 millones de transacciones diarias en el país a través del sistema Unified Payment Interface (UPI), pero el objetivo es superar los mil millones. En una entrevista con TechCrunch, Asbe destacó que la AI no solo aumentará el número de usuarios, sino que transformará radicalmente la seguridad y el sistema de crédito. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según el experto, la AI se convertirá en una herramienta fundamental para atraer a nuevos usuarios, especialmente a través de interfaces multilingües y asistentes de voz. En un país multilingüe como la India, realizar pagos mediante comandos de voz permite que los sectores con baja alfabetización digital accedan a los servicios financieros. Esto se alinea con el plan del gobierno y el banco central de integrar a quinientos millones de nuevos usuarios.

Seguridad y lucha contra el fraude

Una de las direcciones más importantes de las tecnologías AI es la seguridad. El jefe de la NPCI señaló que los algoritmos de AI son eficaces para detectar transacciones sospechosas en tiempo real y bloquear cuentas «mula» (utilizadas para el lavado de dinero). Este sistema protege los fondos de los ciudadanos y, al mismo tiempo, fortalece la confianza en la economía digital.

Asimismo, el proceso de concesión de créditos para usuarios y emprendedores que dejan una huella digital se simplificará con la ayuda de la AI. Los representantes de pequeñas empresas que no cuentan con documentación bancaria tradicional podrán obtener apoyo financiero basándose en su historial de pagos digitales. Esto servirá para aumentar la actividad económica.

Tecnologías de voz y modelos de lenguaje pequeños

Aunque los modelos de voz aún no han alcanzado la perfección, la NPCI está trabajando activamente en esta dirección. El sistema interactivo de voz lanzado en 2023 aún no se ha popularizado ampliamente, pero con el enfoque correcto, se espera que se convierta en parte integral del ecosistema de pagos. Mientras que en EE. UU. empresas como OpenAI y Coinbase utilizan la AI para asesoría financiera y trading agentico, la India también está creando su propio marco regulatorio.

Según Dilip Asbe, la India tiene la posibilidad de crear «Small Language Models» (modelos de lenguaje pequeños) específicos para el sector financiero. A diferencia de los modelos grandes, estos se basan en conjuntos de datos precisos y el nivel de error es mínimo. Por ejemplo, el modelo FIMI, lanzado el año pasado, ya está ayudando a más de un millón de usuarios a resolver disputas de pago.

Al mismo tiempo, la cuestión de la competencia en el mercado de pagos digitales de la India sigue siendo relevante. Actualmente, PhonePe y Google Pay controlan más del 80 % del mercado. El regulador planea limitar la cuota de una sola aplicación al 30 %, norma que se espera entre en vigor a finales de 2026. Esto podría abrir camino a nuevas startups FinTech y soluciones basadas en AI.