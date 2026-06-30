Meta presenta una tecnología revolucionaria: convertir pensamientos en texto sin cirugía

Investigadores de Meta han presentado una nueva versión del sistema Brain2Qwerty, que convierte la actividad del cerebro humano en texto sin intervención quirúrgica, utilizando dispositivos de escaneo externos. Este proyecto es uno de los pasos más grandes en el campo de las neurointerfaces, logrando una precisión récord entre los métodos que no requieren la instalación de electrodos. Anteriormente, se creía que tales resultados solo eran posibles mediante la implantación de chips en la corteza cerebral a través de operaciones complejas. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

El proyecto Brain2Qwerty v2 fue desarrollado por un grupo internacional de expertos liderado por el equipo de Meta AI Brain & AI. La principal novedad de la investigación es la demostración de que la eficacia de las neurointerfaces ya no depende solo de la sensibilidad física de los sensores, sino de la capacidad de procesamiento de datos de los modelos de AI. Según ixbt.com, el sistema ha aprendido a extraer los significados necesarios de señales cerebrales extremadamente ruidosas y confusas.

Fusión de AI y neurofisiología

Para entrenar el sistema, los investigadores recopilaron la base de datos más grande de decodificación no invasiva del habla. Nueve voluntarios permanecieron dentro de un dispositivo de magnetoencefalografía (MEG) durante 10 horas, escribiendo frases preparadas en un teclado. Como resultado, se formó un vasto corpus de 22,000 frases sincronizadas con la actividad cerebral. Estos datos permitieron que la AI estudiara profundamente la relación entre las ondas cerebrales y las letras.

La particularidad del nuevo sistema es que no convierte las señales cerebrales directamente en letras. En su lugar, los expertos de Meta utilizaron grandes modelos de lenguaje (LLM) entrenados adicionalmente con datos neurofisiológicos. El sistema primero traduce la actividad cerebral a conceptos semánticos de alto nivel, es decir, un «espacio de significados» específico, y luego los convierte en frases completas. Este método ayuda a restaurar el sentido general de la frase incluso si se pierde una parte de las señales cerebrales.

Resultados y perspectivas futuras

Los resultados de los experimentos fueron mucho más altos de lo esperado. Mientras que métodos similares anteriores solo reconocían palabras con una precisión del 8 %, el sistema Brain2Qwerty alcanzó un promedio del 61 %. En el participante más exitoso, el nivel de precisión fue del 78 %. Esto significa que, en muchos casos, el sistema pudo leer una frase completa casi sin errores o con un solo fallo.

Este descubrimiento propone un nuevo paradigma en el desarrollo de las neurointerfaces. Ahora, podría no ser necesario recurrir a cirugías riesgosas como la implantación de chips en el cerebro humano. En su lugar, surge la posibilidad de establecer comunicación entre el cerebro y la computadora mediante escáneres externos seguros y potentes algoritmos de AI. Según los investigadores de Meta, la precisión del sistema aumentará a medida que crezcan los datos de entrenamiento.

Para los usuarios y entusiastas de la tecnología, esta noticia podría abrir nuevos horizontes para comunicarse con personas con discapacidades o controlar dispositivos solo con el poder del pensamiento. Por ahora, esta tecnología se está probando en laboratorio, pero su traslado a dispositivos comerciales es solo cuestión de tiempo.