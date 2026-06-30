Base44 presenta su propio modelo de IA: las startups aspiran a la independencia

La plataforma Base44, que permite crear aplicaciones en lenguaje natural, ha anunciado el lanzamiento de su propio modelo de IA propietario. Este nuevo paso de la startup, adquirida por Wix por 80 millones de dólares hace un año, está generando un gran interés en el mundo tecnológico. No se trata solo de una actualización técnica, sino de un movimiento estratégico para reducir la dependencia de las startups de IA de los grandes proveedores de modelos. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Actualmente, muchas empresas dependen de modelos preestablecidos de gigantes como OpenAI o Anthropic. Sin embargo, según Maor Shlomo, fundador de Base44, tener un modelo propio permite reducir costes, aumentar la velocidad y optimizar el producto con mayor precisión. El nuevo modelo, llamado Base1, ha sido entrenado basándose en las interacciones de decenas de millones de usuarios reales en la plataforma.

La importancia de la competencia y la especialización

Según expertos del sector, incluido Jonathan Userovici, socio de Headline, la estabilidad de las startups de IA depende de tres factores principales: la base de datos, los canales de distribución y el stack tecnológico. Al crear su propio modelo, Base44 busca lograr una ventaja en estas tres áreas. Esto le permitiría superar a competidores como Lovable, que dependen de LLM externos.

No obstante, los grandes actores del mercado no se quedan quietos. Por ejemplo, Cursor y xAI (vinculados a SpaceX), así como la herramienta Claude Code de Anthropic, tienen posiciones fuertes en el ámbito de la escritura de código y la creación de aplicaciones. Base44 confía en que su especialización focalizada dará resultados más eficientes que los modelos de propósito general.

Eficiencia económica y tendencias futuras

En la actualidad, muchos clientes corporativos están cansados de pagar precios elevados por cada consulta. El uso de los modelos más recientes y grandes no siempre aporta el retorno de inversión (ROI) esperado. Por ello, los modelos especializados como el de Base44 se ven como una solución que equilibra el control de costes y el mantenimiento de la productividad.

Según ixbt.com, en el mercado de la inteligencia artificial está creciendo la tendencia del «vibe coding», es decir, crear aplicaciones simplemente explicando la idea sin escribir código complejo. Con la implementación de su modelo, Base44 pretende democratizar aún más este proceso y dar más libertad a los usuarios.

En conclusión, la experiencia de Base44 indica el comienzo de una nueva era para las startups de IA. Ahora ya no basta con utilizar el servicio API de otros; poseer la propia propiedad intelectual e infraestructura es decisivo para el éxito a largo plazo.