HMD trabaja en un teléfono con teclas inusual equipado con panel táctil

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HMD trabaja en un teléfono con teclas inusual equipado con panel táctil

HMD Global se prepara para provocar una revolución en el mercado de los dispositivos móviles. Según informantes, la marca está desarrollando un modelo híbrido que combina los teléfonos clásicos de teclas con tecnologías táctiles modernas. La característica principal de este dispositivo será un touchpad especial ubicado en la sección del teclado. Así lo informa Ixbt.com.

Según la noticia difundida por Ixbt.com, el conocido insider bajo el seudónimo smashx_60 reveló los primeros detalles del nuevo gadget. Según él, el teclado T9 tradicional no solo servirá para marcar números, sino que también funcionará como un panel táctil para controlar la interfaz. Esto podría ser una novedad inesperada y conveniente para los entusiastas de los teléfonos con teclas.

Ventajas de la nueva tecnología

Esta tecnología permitirá a los usuarios desplazarse (scroll) fácilmente por páginas web largas y documentos mediante gestos con los dedos en lugar de usar las teclas tradicionales. Por ahora, no está claro exactamente cómo se implementará esta función. Se especula que la empresa podría hacer que toda la superficie del teclado sea táctil o introducir un panel táctil independiente.

Basándose en las imágenes publicadas, el nuevo teléfono tendrá un cuerpo con esquinas redondeadas. Además, contará con una pantalla considerablemente grande para los modelos de teclas, una cámara principal con flash LED y botones de ajuste de volumen en el lateral.

Diseño y funciones adicionales

En el panel posterior del dispositivo también se observan áreas de contacto especiales. Según los expertos, estos contactos servirían para cargar el teléfono a través de una estación de carga (docking station) de la marca. Esta solución suele encontrarse en dispositivos de teclas premium de clase ejecutiva o diseñados para uso estacionario.

Por el momento, el nombre, las especificaciones técnicas y la fecha de lanzamiento del nuevo modelo se mantienen en secreto. No obstante, la estrategia reciente de HMD Global de enriquecer el diseño retro con funciones modernas sugiere que este proyecto será exitoso.

Cabe destacar que el insider smashx_60, quien proporcionó la información, ya ha dado datos precisos anticipadamente sobre muchos productos de HMD. Por ello, esta noticia está siendo recibida con gran interés en el mundo de la tecnología.

HMD GlobalTeléfono con teclasTecnologíaInsiderGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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