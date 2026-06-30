La mayor filtración en la historia de Apple: detalles del iPhone 18 Pro aparecen en la darknet

La corporación Apple ha sufrido uno de los ciberataques más graves de su historia. Datos confidenciales robados del sistema de Tata Electronics, uno de los principales socios de Apple en la India, incluyendo esquemas del modelo iPhone 18 Pro aún no presentado y una lista de proveedores, han sido publicados en la darknet. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la agencia Reuters, un grupo de hackers llamado World Leaks obtuvo más de 200,000 archivos pertenecientes a Tata Electronics. Entre estos documentos se encuentran componentes de los futuros dispositivos insignia de Apple, las fábricas que los producen e incluso fotos de los procesos de prueba de los dispositivos. Este incidente podría provocar no solo la pérdida de secretos comerciales para Apple, sino también un enfriamiento en las relaciones con sus socios estratégicos.

Datos confidenciales y lista de componentes

Entre los documentos robados, al menos seis archivos grandes revelan completamente la estructura interna del modelo iPhone 18 Pro. En ellos se indica exactamente qué empresas suministrarán los microchips de la placa base, la capacidad de la batería y los módulos de cámara. Normalmente, Apple firma acuerdos de confidencialidad muy estrictos con sus proveedores, y la divulgación de esta información crea una gran oportunidad para los competidores y los fabricantes de productos falsificados.

En la base de datos se identificaron no solo datos del iPhone, sino también esquemas de piezas de repuesto destinados a Tesla, otro cliente importante de Tata Electronics. Esto demuestra la magnitud del ciberataque. Apple ya ha iniciado investigaciones internas sobre este caso.

Prototipos y procesos de prueba del iPhone 18 Pro

Entre los archivos publicados, destacan especialmente los videos y fotos marcados como principios de 2026. En ellos se ve al modelo iPhone 18 Pro pasando pruebas de resistencia a caídas (drop test) en las fábricas de Tata. En las imágenes se puede ver un smartphone de cuerpo gris plano con tres cámaras y el logotipo de Apple en el panel trasero.

Según los expertos, esta filtración de información podría obstaculizar los planes de Apple de expandir la producción fuera de China. Tata Electronics se está convirtiendo actualmente en el socio más importante de Apple en la India para el ensamblaje del iPhone. Tras el incidente, la empresa limitó el acceso a sus sistemas internos y designó una auditoría involucrando a expertos internacionales.

Hasta ahora, Apple y Tata Electronics no han emitido declaraciones oficiales, pero fuentes cercanas a la situación han confirmado la existencia de marcas de agua secretas de Apple y nombres en código internos pertenecientes a la generación iPhone 18 Pro en los documentos. Esto prácticamente no deja dudas sobre la autenticidad de la información.