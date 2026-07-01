Google presenta Nano Banana 2 Lite, el modelo que crea imágenes en segundos

La carrera de la inteligencia artificial entra en una nueva etapa. Google ha anunciado oficialmente Nano Banana 2 Lite, su modelo especializado en la creación de imágenes y videos. Esta nueva versión se destaca por ser significativamente más rápida y económica que las generaciones anteriores. Este paso está destinado a fortalecer la posición del gigante tecnológico en el mercado de la creación de contenido visual. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según la información proporcionada por la empresa, el modelo Nano Banana 2 Lite funciona con baja latencia y tarda solo cuatro segundos en crear una imagen. Se espera que esta característica sea ideal para profesionales y diseñadores que trabajan con grandes volúmenes de material visual. Según el medio iXbt.com, el precio del modelo también ha sido fijado de manera muy atractiva para los usuarios: solo 0,034 dólares por crear 1 000 imágenes.

Sinergia de velocidad y eficiencia

El nuevo modelo es el sucesor de Nano Banana basado en Gemini 3.1 Flash del año pasado y de la versión Nano Banana 2 lanzada en febrero de este año. Mientras que el modelo Nano Banana 2 fue descrito como una "fuerza de trabajo universal", la versión Lite está optimizada para ofrecer alta velocidad y flujos de trabajo masivos. Al mismo tiempo, Google sigue ofreciendo el modelo Nano Banana Pro, más costoso y destinado a tareas complejas.

A pesar de las objeciones de los consumidores hacia el contenido generado por AI, las grandes corporaciones tecnológicas continúan invirtiendo miles de millones de dólares en este campo. Google promociona sus modelos principalmente como herramientas útiles para asistir en el sector publicitario. Sin embargo, el acercamiento de la AI a la industria cinematográfica de Hollywood está provocando serias preocupaciones en la comunidad creativa.

En particular, el contrato de 75 millones de dólares firmado por Google con el famoso estudio A24 ha sido duramente criticado por fans y cineastas. No obstante, Nano Banana 2 Lite ya está disponible a través de Google AI Studio, Gemini API y Gemini Enterprise Agent Platform. La empresa ahora denomina al modelo Nano Banana antiguo como "legacy" y recomienda sustituirlo por la nueva versión.

Nuevas posibilidades en la creación de contenido de video

Junto con el nuevo modelo, Google presentó al público general el modelo Gemini Omni Flash. Este sistema está orientado a la creación de contenido de video, con un costo de 0,10 dólares por cada segundo de video generado. Asimismo, la empresa mostró una nueva aplicación de demostración llamada Omni Product Studio, capaz de convertir imágenes estáticas en "videos de comercio electrónico cinematográficos".

Google destaca en su blog que trabajar con medios generativos requiere una exploración creativa constante. Con la ayuda de los nuevos modelos, los desarrolladores podrán crear una experiencia multimedia completa, desde la generación de imágenes hasta la edición de video. Esto abre nuevas oportunidades tecnológicas, económicas y rápidas para los profesionales activos en el marketing digital y la creación de contenido en Uzbekistán.