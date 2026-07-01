Revolución energética: Realta Fusion obtiene corriente directa de la fusión nuclear

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Revolución energética: Realta Fusion obtiene corriente directa de la fusión nuclear

Se ha dado un paso gigante largamente esperado en el mundo de la energía: la startup estadounidense Realta Fusion ha logrado convertir la energía generada por una reacción de fusión nuclear directamente en corriente eléctrica, sin la etapa térmica tradicional. Se espera que esta tecnología aumente drásticamente la eficiencia de la producción de electricidad y ponga fin a la crisis energética. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Ubicada en el estado de Wisconsin, la empresa logró, durante un experimento realizado el 19 de junio, encender varias bombillas con la energía obtenida del plasma mediante un dispositivo llamado WHAM. Según TechCrunch, Realta Fusion es la primera empresa privada en el mundo en realizar una demostración pública de este resultado. Este logro demuestra que la fusión nuclear puede ser una fuente de electricidad directa y no solo de calor.

Eliminación de turbinas y alta eficiencia

Actualmente, todas las centrales nucleares y térmicas funcionan bajo el mismo principio: el combustible calienta el agua, el vapor generado hace girar una turbina y un generador produce la corriente. Sin embargo, gran parte de la energía se desperdicia en este proceso. Por ejemplo, la eficiencia de las centrales nucleares modernas es de solo alrededor del 33 %. En el método propuesto por Realta Fusion, esta cifra podría alcanzar el 90 %.

Según el fundador Kieran Furlong, capturan directamente la energía de los núcleos de helio cargados (partículas alfa) producidos por la reacción de fusión. Este proceso funciona como un "volante eléctrico": una parte de la corriente obtenida se redirige para calentar el plasma en el reactor, y el resto se transmite a los consumidores.

Perspectivas comerciales y planes futuros

El problema principal en el campo de la energía de fusión es que la energía gastada para mantener la reacción es mayor que la energía producida. El método de conversión directa empleado por Realta Fusion ayuda a superar este obstáculo. Según los cálculos, esta tecnología permitiría aumentar la potencia total de las plantas comerciales entre un 20 y un 30 %.

Cabe destacar que Realta Fusion no es la única trabajando en esta dirección. La startup Helion, respaldada por Sam Altman, también planea obtener energía directa de sus reactores, pero aún no ha demostrado sus resultados públicamente. Esto posiciona a Realta Fusion como líder en la carrera.

Para países como Uzbekistán, donde la necesidad de recursos energéticos va en aumento, tales tecnologías podrían adquirir una importancia estratégica en el futuro. Si la fusión nuclear llega a la etapa comercial, se convertirá en una fuente de energía limpia, infinita y segura. Por ahora, los científicos trabajan para llevar el éxito de laboratorio a escala industrial.

Realta FusionFusión NuclearEnergíaTecnologíaWHAM
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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