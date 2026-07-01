El precio de la PlayStation 6 podría ser mucho más caro de lo esperado: coste de producción cercano a los 1000 dólares

La consola de juegos de nueva generación desarrollada por la corporación japonesa Sony, la PlayStation 6, podría convertirse en un desafío financiero inesperado para los usuarios. Según la información más reciente, el precio de los componentes ha aumentado drásticamente, lo que se espera que afecte directamente al precio de venta final de la consola. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Basándose en los datos del reconocido insider Kepler_L2, ixbt.com informa que el coste total de los componentes necesarios para la PlayStation 6 ha aumentado recientemente en unos 200 dólares. Según los cálculos actuales, solo el hardware le cuesta a Sony casi 1000 dólares. Esta cifra es significativamente superior al precio de la PlayStation 5 e incluso del modelo PS5 Pro presentado recientemente.

Cambios en la estrategia de Sony

Normalmente, en el mercado de las consolas de juegos, los fabricantes venden los dispositivos de nueva generación a pérdida al principio y obtienen el beneficio principal a través de los juegos y las suscripciones. Sin embargo, la dirección de Sony parece haber decidido no correr tal riesgo esta vez. Representantes de la compañía destacaron que no tienen intención de vender el equipo con una pérdida considerable.

La empresa ya ha comenzado a subir ligeramente los precios en los mercados fuera de Japón. Según los analistas, si el precio de los componentes sigue aumentando, la PlayStation 6 aparecerá en el mercado como un producto premium mucho más caro que los modelos anteriores. Esto podría dificultar un poco el proceso de transición a las nuevas tecnologías para los entusiastas del gaming.

Esta noticia también es de gran importancia para el mercado de Uzbekistán. En nuestro país, las consolas PlayStation se venden ampliamente a través de distribuidores oficiales y no oficiales. Si el precio global ronda los 1000 dólares, no es difícil suponer que el precio de la PlayStation 6 en las tiendas locales será mucho más alto, considerando los pagos de aduana y los costes logísticos.

Complejidad tecnológica y coste de producción

El aumento del precio de los componentes se debe a varios factores:

El incremento de los costes de producción de semiconductores y CPU;

La complejidad de los chips gráficos de nueva generación suministrados por AMD;

El impacto de la logística y la inflación global.

Sony está siguiendo atentamente la situación del mercado y analizando su política de precios. Lo más importante para la empresa es poder explicar que las capacidades tecnológicas y la nueva experiencia de juego ofrecida a los consumidores justifican este precio elevado. No obstante, el hecho de que las ventas de la PS5 sigan el plan previsto otorga a la empresa cierta confianza para subir los precios.

Cabe mencionar que el insider Kepler_L2 ya había publicado previamente y entre los primeros información precisa sobre los processeadores AMD y las especificaciones técnicas del modelo PS5 Slim. Por ello, sus previsiones sobre el coste de producción de la PlayStation 6 son tomadas en serio por los expertos.