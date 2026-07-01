Lamine Yamal: «Soy el número 10 del FC Barcelona, no tengo miedo a la presión»

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Lamine Yamal: «Soy el número 10 del FC Barcelona, no tengo miedo a la presión»

La joven estrella de la selección española y del FC Barcelona, Lamine Yamal, se ha pronunciado sobre su estado físico y la enorme responsabilidad que recae sobre él en el marco del Mundial 2026. El futbolista de 19 años destacó que vestir el legendario dorsal 10 en su club y ser un líder principal de la selección le aporta una fuerza adicional. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con Tiempo de Juego, Yamal afirmó comprender que las expectativas de los aficionados son altas. Según él, en el fútbol moderno, los jugadores ofensivos que ofrecen el juego más emocionante siempre reciben una gran atención. «Entiendo que la gente espere resultados del jugador que más disfruta ver. Pedri y Rodri son jugadores increíbles, pero la presión sobre mí es diferente: soy el número 10 del FC Barcelona, soy un extremo. Me alegra esta presión», dijo el futbolista.

Estado físico y preparación para los play-offs

Yamal, que comenzó el torneo con una pequeña lesión, fue utilizado con precaución en la fase de grupos. Sin embargo, antes de la fase de play-offs, anunció que está totalmente recuperado. Según Goal.com, el jugador se siente mucho mejor ahora y es capaz de jugar los 90 minutos si el entrenador así lo decide.

«Me siento muy bien y estoy entrenando con mucha ilusión. Mi estado actual está en torno al 80-90% y esta cifra solo sigue mejorando. Estoy listo para jugar el tiempo completo en el campo. Por supuesto, la decisión final la toma el entrenador, yo le informaré sobre mi estado», añadió Lamine Yamal.

Aunque la selección española llegó al torneo como uno de los principales favoritos, su juego ha sido evaluado de diversas maneras por los críticos. Para Yamal, en esta etapa, ganar es más importante que jugar bonito. Señaló que prefiere lograr el resultado antes que jugar bien y perder, algo que ha sucedido varias veces en el FC Barcelona.

El joven delantero, que marcó su primer gol en el Mundial, dijo que esa sensación fue especial. Según él, defender el honor de su país y dejar su nombre en el torneo más prestigioso del mundo ha sido uno de los momentos más felices de su carrera.

Cabe destacar que Yamal se distingue por su carácter sereno. «Nunca me pongo excesivamente nervioso ni lloro. Solo he derramado lágrimas cuando me he lesionado o cuando he visto llorar a mi madre. Incluso si ganamos el Mundial, no creo que llore, es imposible para mí», concluyó el integrante de la selección española.

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