Sitios del ejército de EE. UU. sufren un ciberataque: Hackers dejan mensajes políticos

Dos recursos web oficiales del ejército de EE. UU. dedicados a la IA y la innovación fueron blanco de un ataque de hackers. Hacktivistas desconocidos infiltraron el sistema y modificaron las páginas de error (404 error) de los sitios, publicando declaraciones políticas sobre el expresidente estadounidense Donald Trump y la independencia de los kurdos. Este incidente demuestra que los problemas de seguridad en los sistemas federales siguen siendo críticos. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

El investigador de seguridad Ronald Lovelace informó a Cyberscoop que el ataque se dirigió a los sitios del Open Innovation Lab y el AI Integration Center. Estos centros se encargan de probar e integrar tecnologías avanzadas y soluciones de IA para el ejército de EE. UU. Aunque los hackers no tocaron las páginas principales, lograron editar las páginas de error que aparecen al acceder a enlaces inexistentes.

Las páginas modificadas contenían graves acusaciones contra Donald Trump, incluyendo alusiones a su relación con el caso Jeffrey Epstein. Además, los mensajes mencionaban al embajador de EE. UU. en Turquía, Tom Barrack, y llamaban a apoyar a los kurdos bajo el lema «Kurdistán libre». El grupo detrás del ataque calificó sus acciones como una protesta política.

Vulnerabilidades de seguridad y sistema WordPress

Según los análisis preliminares, estos sitios del ejército de EE. UU. funcionan con la popular plataforma WordPress. Los expertos señalan que los hackers suelen aprovechar plugins obsoletos o puntos de entrada mal protegidos en esta plataforma. Aunque la modificación de la página de error (defacement) parece no causar daños técnicos graves, demuestra la debilidad de la ciberseguridad en los recursos gubernamentales.

Hasta el momento, no hay información sobre el robo de datos confidenciales o documentos clasificados sobre tecnologías militares. Los representantes del Departamento de Defensa de EE. UU. se abstienen de hacer comentarios oficiales, pero los responsables del ejército confirmaron que los problemas en los sitios han sido resueltos y se ha iniciado una investigación.

Cabe destacar que el número de ciberataques contra agencias federales de EE. UU. ha aumentado este año. Anteriormente, hacktivistas infiltraron los sistemas del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., filtrando miles de contratos relacionados con procesos de deportación. Estos casos no solo dañan la reputación política, sino que pueden representar una amenaza seria para la seguridad nacional.

Los expertos en ciberseguridad recomiendan a las organizaciones gubernamentales actualizar constantemente sus recursos web y ser cautelosas con el uso de plugins de terceros. Este incidente en los sitios del ejército de EE. UU. demuestra una vez más la eficacia con la que los hacktivistas pueden utilizar el espacio digital para fines políticos.