Liam Rosenior regresa a París: el técnico inglés comienza su trabajo en Francia

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Liam Rosenior regresa a París: el técnico inglés comienza su trabajo en Francia

El exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, continuará su carrera profesional en Francia. El técnico inglés de 41 años ha sido nombrado oficialmente entrenador del Paris FC, club que compite con el Paris Saint-Germain y es otro representante de la capital francesa. Este nombramiento se produce tres meses después de su breve paso por Stamford Bridge. Así lo informa Goal.com informa .

Según el servicio de prensa del club, se ha firmado un contrato de dos años con Rosenior, que incluye una opción para extender la colaboración por una temporada más. Recibe el mando del equipo de manos de Antoine Kombouaré, quien mantuvo al club parisino en la parte media de la tabla la temporada pasada. Esta será la segunda experiencia de Rosenior como entrenador en el campeonato francés.

Nuevo proyecto y apoyo de Red Bull

La directiva del Paris FC, en particular la familia Arnault y los responsables del club apoyados por Red Bull, han valorado positivamente las capacidades de liderazgo del entrenador inglés. El director deportivo Marco Neppe confía en que el estilo moderno y exigente de Rosenior llevará al equipo a un nuevo nivel.

"Liam Rosenior encarna todas las cualidades que buscábamos. No solo es tácticamente brillante, sino que también tiene una gran experiencia en el desarrollo de jugadores jóvenes y en la unificación del equipo hacia un objetivo común. Su visión encaja perfectamente con nuestra estrategia a largo plazo", destacó Neppe.

El propio entrenador no ocultó su satisfacción por este nombramiento. Manifestó su entusiasmo por trabajar con el equipo y señaló que desea que sus jugadores jueguen con libertad, intensidad y alegría en el campo. Su objetivo es ofrecer un fútbol atractivo a los aficionados del Paris FC.

Como dato, la reputación de Rosenior en Francia está ligada a su exitoso paso por el RC Strasbourg. En aquel entonces, llevó al equipo, con una de las plantillas más jóvenes de Europa, al séptimo puesto de la tabla, logrando la clasificación para la Conference League. También destacó en Inglaterra dirigiendo al Hull City y al Derby County.

Cabe recordar que, tras la salida de Rosenior, la directiva de su antiguo club, el Chelsea, fichó al técnico español Xabi Alonso. Ahora, el entrenador inglés comienza a implementar sus nuevas ideas en la capital francesa.

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