En San Petersburgo, Rusia, el sistema de navegación 2GIS ha lanzado una capacidad totalmente nueva y útil para sus usuarios: la función «Onda verde». Esta tecnología calcula la velocidad recomendada que permite a los conductores pasar por varios semáforos consecutivos sin detenerse, sin infringir las normas de tráfico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este servicio es la continuación lógica de la función de visualización de señales de semáforo en tiempo real, introducida en la ciudad la pasada primavera. Según informa la publicación ixbt.com, el nuevo algoritmo funciona analizando el ciclo de funcionamiento de los semáforos, la distancia entre intersecciones y la velocidad actual del vehículo.

Armonía entre ahorro y seguridad

Los desarrolladores señalan que, en la mayoría de los casos, el sistema recomienda a los conductores circular a una velocidad de entre 45 y 60 km/h. Sin embargo, dependiendo de las características específicas de la vía, este valor puede ser menor en algunos tramos. Este enfoque ayuda a mantener un flujo de tráfico constante.

Una de las principales ventajas de la nueva función es que reduce situaciones como las paradas frecuentes, las aceleraciones repetidas y los frenazos bruscos. Esto, a su vez, ayuda a ahorrar combustible de manera significativa y a reducir la cantidad de gases nocivos emitidos al medio ambiente.

El sistema de «onda verde» solo funciona en áreas donde hay instalados semáforos inteligentes. Los datos son proporcionados por la Dirección de Organización del Tráfico de San Petersburgo. Actualmente, el sistema se puede utilizar en las arterias de transporte más importantes, como las avenidas Moskovsky, Leninsky y Kamennoostrovsky.

Plataformas y planes futuros

Actualmente, la nueva capacidad está disponible en las últimas versiones de la aplicación 2GIS para los sistemas operativos iOS y Android. Los desarrolladores planean integrar esta función en Apple CarPlay y Android Auto en un futuro próximo.

La implementación de este tipo de tecnologías también es relevante en las condiciones de Uzbekistán. En un momento en que se están implementando gradualmente sistemas de «semáforos inteligentes» en grandes ciudades como Taskent, la integración de aplicaciones de navegación con la infraestructura urbana puede ser un factor clave para reducir la congestión.